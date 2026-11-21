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بھرتی عمل میں بدعنوانی قتل سے زیادہ سنگین جرم : آغا روح اللہ
ایف اے اے امتحانات میں مبینہ بدعنوانی کے خلاف محبوبہ مفتی، ان کی دختر التجا کے بعد اب سابق ممبر پارلیمنٹ بھی میدان میں اترے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 21, 2026 at 2:20 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 3:56 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) : سابق رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی نے سرینگر میں احتجاج کررہے طلباء کے ساتھ شمولیت اختیار کرتے ہوئے بھرتی عمل میں مبینہ بدعنوانی کو قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم قرار دیتے ہوئے ملوث افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
احتجاجی مقام پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے واضح کیا وہ احتجاج کی قیادت کرنے نہیں بلکہ ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے آئے ہیں ۔انہوں نے کہا: "طلباء میرے ساتھ شامل نہیں ہورہے ہیں بلکہ میں طلباء کے ساتھ شامل ہورہا ہوں۔"
ایل جی انتظامیہ و عمر عبداللہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے آغا روح اللہ نے الزام عائد کیا کہ "حکومتیں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا کر بے روزگار نوجوانوں کے مستبقل کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کررہی ہیں۔ دونوں انتظامیہ ہمیں الجھن میں ڈال دیا ہے۔انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو فٹبال بنا دیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ فٹبال کھیل رہے ہیں اور جس کا سارا خمیازہ نوجوانوں خاص کر روزگار کی تلاش میں نوجوانوں کا بھگتنا پڑتا ہے۔"
بھرتی عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کو مستحق امیدواروں کے ساتھ سنگین ناانصافی قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "میرٹ کی بنیاد پر مواقع نہ ملنے کی وجہ سے نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہورہا ہے، اور ان کی برسوں کی محنت ضائع ہورہی ہے۔روح اللہ نے مزید کہا کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چائیے اور ان کے سر قلم ہونے چاہئے۔
انہوں نے الزما عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 5 سے8 برسوں کے دوران ایک نیٹ ورک قائم ہوا ہے جو مخصوص افراد کو فائدہ پہنچانے اور سمجھوتوں کے زریعے معاملات کو آگے بڑھانے میں مصروف عمل ہے۔ ان کے مطابق "یہ بے ضابطگیاں محض اتفاق نہیں ہیں بلکہ دانستہ طور کی گئی ہیں۔"
اس سے قبل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس (این سی) کی زیرقیادت حکومت پر مبینہ امتحانی بے ضابطگیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بار بار ہونی والی بے ضابطگیوں سے جموں و کشمیر میں طلباء کا مستقبل خطرے میں ڈال جارہا ہے اور موجودہ حکومت اس سنگین معاملے پر خاموشی تماشائی بنی ہوئی ہے۔
محبوبہ مفتی نے منصفانہ اور شفاف امتحانات کو یقینی بنانے کی حکومت کی صلاحیت پر سوال اٹھایا۔انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ "اگر ہم بچوں کو منصفانہ اور صاف وشفاف امتحان بھی نہیں دے سکتے جہاں وہ اپنی محنت کی بنیاد پر زندگی میں کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں ۔"
واضح رہے کہ حال ہی میں جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ (ایس ایس آر بی )کے تحت رواں ماہ کے 15 نومبر کو منعقد ہوئے فنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ کے امتحان میں نقل اور مبینہ بے ضابطگیوں کے ایک بڑے ریکٹ کا انکشاف ہوا ہے۔اس معاملے میں پولیس نے امتحان کے دوران جدید الیکٹرانک آلات کے ذریعے نقل کرانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے ابتدائی طور پر 14 افراد کو گرفتار کیا،جبکہ مزید تفتیش میں مبینہ طور پر پرچہ لیک کرنے میں ملوث سرکاری ملازمین سمیت گرفتاریوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 8 وائرلیس سیٹ، 22 موبائل فون اور 5 گاڑیاں برآمد کی گئی ہیں ۔
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