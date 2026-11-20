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جموں و کشمیر میں بھرتی مافیا سرگرم، امتحانی گھپلوں کی تحقیقات کی جائے: التجا مفتی
محبوبہ مفتی کی دختر التجا مفتی نے ایف اے اے امتحان میں مبینہ نقل سمیت بھرتی مافیاکو لیکر عمر عبداللہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 20, 2026 at 3:37 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 4:15 PM IST
سرینگر(جاوید ڈار): پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی رہنما التجا مفتی نے الزام عائد کیا ہے کہ جموں و کشمیر میں سرکاری ملازمین کی ملی بھگت سے بھرتی مافیا سرگرم ہے اور سرکاری نوکریوں کے لیے ہونے والے امتحانات میں بار بار بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے فائنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ (ایف اے اے) امتحان میں تازہ تنازعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
سرینگر میں جمعہ کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے التجا مفتی نے 15 نومبر کو منعقدہ فنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ (FAA) امتحان کے بعد مبینہ نقل کے نیٹ ورک کے انکشاف کا حوالہ دیا۔ اس امتحان میں تقریباً ایک لاکھ 60 ہزار امیدواروں نے 600 مشتہر اسامیوں کے لیے شرکت کی تھی۔
انہوں نے کہا کہ مبینہ نیٹ ورک کے سلسلے میں چار ماڈیولز، آٹھ وائرلیس آلات، 22 موبائل فون اور چار گاڑیوں کی ضبطی نے امتحانی نظام اور بھرتی عمل انجام دینے والے اداروں کی کارکردگی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
جے کے ایس ایس بی کی جانب سے اس واقعے کو ایک الگ تھلگ معاملہ قرار دینے کو مسترد کرتے ہوئے التجا مفتی نے الزام عائد کیا کہ 2019 سے جموں و کشمیر میں منعقد ہونے والے بھرتی امتحانات بار بار پرچہ لیک ہونے، نقل اور دیگر بے ضابطگیوں کے الزامات کی زد میں رہے ہیں۔
2021 کے پولیس سب انسپکٹر بھرتی امتحان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سوالیہ پرچے مبینہ طور پر 15 سے 20 لاکھ روپے میں فروخت کیے گئے تھے۔ انہوں نے جل شکتی اور دیگر بھرتی امتحانات میں بھی مبینہ بے ضابطگیوں کا ذکر کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ جے کے ایس ایس بی تازہ معاملے کو استثنائی واقعہ قرار دینے کا بیان کیسے جاری کر سکتا ہے۔
انہوں نے کہا، "یہ کوئی ایک مرتبہ پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک مافیا اور باقاعدہ منظم نیٹ ورک ہے، جو سرکاری ملازمین کی ملی بھگت اور مدد سے کام کر رہا ہے۔" انہوں نے الزام عائد کیا کہ جاری تحقیقات کے دوران جے کے ایس ایس بی اور محکمہ جنگلات سے وابستہ بعض افسران بھی شک کے دائرے میں آگئے ہیں۔
التجا مفتی نے سوال اٹھایا کہ جب تحقیقات میں الیکٹرانک آلات اور اندرونی افراد کی مبینہ معاونت سے چلنے والے ایک منظم نیٹ ورک کا انکشاف ہوا ہے تو بورڈ اس واقعے کو الگ تھلگ معاملہ کیسے قرار دے سکتا ہے۔
مبینہ طریقہ کار کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "شبہ ہے کہ ایک نگران نے امتحانی مواد کی تصویر کھینچ کر باہر بھیجی، جہاں سے مبینہ طور پر جوابات حاصل کرکے الیکٹرانک آلات کے ذریعے امیدواروں تک پہنچائے گئے۔"
امتحانات سے وصولی
پی ڈی پی رہنما نے امیدواروں پر عائد مالی بوجھ پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جے کے ایس ایس بی ہر سال امتحانی فیس کی مد میں تقریباً 30 کروڑ روپے جمع کرتا ہے، جبکہ 2023 سے 2026 کے درمیان امیدواروں سے تقریباً 113 کروڑ روپے وصول کیے گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہزاروں بے روزگار نوجوان سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی امید میں بھرتی امتحانات کی تیاری کرتے ہیں، لیکن بار بار امتحانات کی منسوخی اور بے ضابطگیوں کے الزامات انہیں مایوسی اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیتے ہیں۔
انہوں نے جموں و کشمیر میں ریزرویشن کی معقولیت سے متعلق ذیلی کمیٹی کی رپورٹ منظر عام پر لانے کے پی ڈی پی کے مطالبے کو بھی یاد دلایا اور الزام لگایا کہ اوپن میرٹ امیدواروں کے خدشات کے باوجود یہ معاملہ تقریباً دو سال سے زیر التوا ہے۔
سلیکشن بورڈ کی نکتہ چینی
جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن (JKPSC) کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے التجا مفتی نے کہا کہ اس کے چیئرمین نے اگست میں استعفیٰ دے دیا تھا اور انہوں نے نئے چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے وضاحت طلب کی۔
انہوں نے آئندہ بھرتی امتحانات، بالخصوص پولیس سب انسپکٹر امتحان کے حوالے سے بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امیدوار بھرتی عمل کی شفافیت پر اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔
جوابدہی کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ مبینہ بھرتی گھوٹالے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دیا جائے اور اس میں ملوث تمام افراد، بشمول مبینہ طور پر دھاندلی میں سہولت فراہم کرنے والے افسران کی شناخت کی جائے۔
انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ تحقیقات مکمل ہونے اور مبینہ بے ضابطگیوں کی مکمل تفصیلات سامنے آنے تک جے کے ایس ایس بی کے آئندہ تمام امتحانات ملتوی کیے جائیں۔ انہوں نے کہا، "جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے خوابوں اور مستقبل کو نااہلی اور بدعنوانی کی وجہ سے یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔" انہوں نے حکومت اور جے کے ایس ایس بی سے اپیل کی کہ بھرتی عمل کو شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر یقینی بنایا جائے۔
اعتماد کی بحالی کا مطالبہ
التجا مفتی نے کہا کہ امتحانات میں دھاندلی کے بار بار سامنے آنے والے الزامات نے امیدواروں میں عدم اعتماد کی فضا پیدا کر دی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ بھرتی نظام پر نوجوانوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔
انہوں نے کہا کہ ہزاروں نوجوان امیدواروں کا مستقبل منصفانہ بھرتی عمل سے وابستہ ہے اور نظام کی ہر سطح پر جوابدہی یقینی بنانا ناگزیر ہے۔
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