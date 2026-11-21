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بھرتی عمل میں بے ضابطگیاں نوجوانوں کے مستقبل سے کھلواڑ: میر واعظ کشمیر
سابق وزیر اعلیٰ، سابق ممبر پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے بھی بھرتی عمل کی بےضابطگیوں کی مذمت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 21, 2026 at 6:04 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : میر واعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے جموں و کشمیر میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات ہزاروں نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کے مانند یں۔ چند ایک مواقع فراہم کیے جاتے ہیں وہ بھی دھاندلی ، دھوکہ دہی اور بے ضابطگیوں کی نظر ہوجاتے ہیں۔ ان باتوں کا اِظہار میرواعظ کشمیر نے سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کو پہلے ہی بے روزگاری کی تشویشناک صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، جہاں کے نوجوانوں کو روزگار کے محدود مواقع دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ چند مواقع بھی دھاندلی ، دھوکہ دہی اور بے ضابطگیوں کے الزامات کی زد میں آ جاتے ہیں تو یہ طلباء اور نوجوان امیدواروں کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی کے مترادف ہے جو امید اور محنت کے ساتھ ان امتحانات کی تیاری میں برسوں گزارتے ہیں۔ انہوں نے رپورٹ کی گئی بے ضابطگیوں کی مکمل، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
گلے سڑے گوشت کی ضبطی
مسلسل ضبط کئے جارہے گلے سڑے گوشت کے بارے میں ہوچھے گئے کے سوال کے جواب میں میرواعظ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ بار بار ہونے والے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے؟ انہوں نے پہلے کی تحقیقات اور عوام کو دی گئی یقین دہانیوں کے نتائج پر بھی سوال اٹھایا۔
انہوں نے سوال کیا کہ "گزشتہ برس کی تحقیقات میں کیا ہوا؟ کون ذمہ دار پایا گیا اور کیا کارروائی عمل میم عمل میں لائی گئی؟ صرف گلے سڑے گوشت کو قبضے میں لے کر تلف کرنا کافی نہیں ہے۔ لوگوں کی صحت اور زندگیوں سے کھیلنے والوں کو بے نقاب کرکے انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔"
میرواعظ کشمیر نے مزید کہا کہ وہ ان لوگوں کا سماجی بائیکاٹ کریں جو اس طرح کے غیر اخلاقی طریقوں میں ملوث ثابت ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ جو لوگ جان بوجھ کر مالی فائدے کے لیے صحت عامہ کو خطرے میں ڈالتے ہیں انہیں نہ صرف قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ سخت سماجی ناپسندیدگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس طرح کا بائیکاٹ الزامات یا افواہوں کے بجائے ثابت شدہ حقائق پر مبنی ہونا چاہیے۔
بھارت - پاکستان تعلقات
نئی دہلی میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) میں ایک پاکستانی وزیر کی شرکت کا خیر مقدم کرتے کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ "ہندوستان اور پاکستان کے درمیان زیادہ رابطے اور بہتر تعلقات کا کوئی بھی موقع ایک مثبت پیشرفت ہے۔" انہوں نے کہا کہ "اگرچہ یہ ایک کثیرالجہتی فورم ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کے نمائندے نے شرکت کی اور ہندوستانی حکومت کی دعوت کو قبول کیا۔ ہمیں امید ہے کہ اس طرح کی بات چیت سے زیادہ سے زیادہ رابطے کی حوصلہ افزائی ہوگی اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے بھی سازگار ماحول پیدا ہوگا۔ افہام و تفہیم کی تعمیر اور پرامن تعلقات کی طرف بڑھنے کے لیے بات چیت اور مشغولیت ضروری ہے۔"
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