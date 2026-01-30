ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پٹنی ٹاپ میں ریکارڈ برفباری، سفید وادی میں بدلا سیاحتی مرکز، ملک بھر سے سیاحوں کا ریلا
خوبصورتی کے ساتھ مشکلات بھی سامنے آئی ہیں۔ شدید برفباری کے باعث کئی مقامات پر سڑکیں پھسلن کا شکار ہو گئی ہیں
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 30, 2026 at 2:49 PM IST
پٹنی ٹاپ،جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے شہرۂ آفاق سیاحتی مقام پٹنی ٹاپ میں حالیہ دنوں کے دوران ہونے والی شدید اور مسلسل برفباری نے پورے علاقے کو برف کی دبیز چادر میں لپیٹ لیا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں، گھنے جنگلات اور سڑکیں مکمل طور پر سفید منظر پیش کر رہی ہیں جس نے پٹنی ٹاپ کو ایک خواب ناک وادی میں تبدیل کر دیا ہے۔
برفباری کے اس دلکش نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں پہنچ رہی ہے، جس کے باعث سیاحتی سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔
مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سیاحوں کو برف سے ڈھکے مناظر کے لیے خاص کشش کا باعث بنے ہوئے ہیں بچے، نوجوان اس برف میں کھیلتے اسنو سلائیڈنگ کرتے اور یادگار تصاویر بنواتے نظر آ رہے ہیں۔ ہوٹلوں گیسٹ ہاؤسز اور ریزورٹس میں خوب چہل پہل ہے جبکہ مقامی کاروبار کو بھی اس اچانک سیاحتی رش سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔
تاہم اس خوبصورتی کے ساتھ مشکلات بھی سامنے آئی ہیں۔ شدید برفباری کے باعث کئی مقامات پر سڑکیں پھسلن کا شکار ہو گئی ہیں جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ بجلی اور پانی کی فراہمی میں بھی خلل پڑا ہے،جس سے مقامی آبادی کو روزمرہ زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیاحوں میں سے بعض کو سفری مشکلات اور ٹھنڈ کے باعث دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگرچہ برفباری علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے لیکن مسلسل برف پڑنے سے معمولاتِ زندگی متاثر ہو جاتی ہیں۔
دوسری جانب ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکمے الرٹ موڈ پر ہیں۔ سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے مشینری تعینات کر دی گئی ہےجبکہ سیاحوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اور دیگر ایجنسیاں مسلسل نگرانی کر رہی ہیں۔
انتظامیہ کی جانب سے سیاحوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، موسمی صورتحال سے باخبر رہیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔
