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36 سال بعد شوپیاں کے شری رام جی مندر کی تعمیرِ نو کا آغاز
سنگ بنیادِ کی تقریب میں ہندو برادری کے ساتھ مقامی کشمیریوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔
Published : September 12, 2026 at 3:42 PM IST
شوپیاں: (شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں تاریخی شری رام جی مندر (ٹھاکر دوارہ) کی تعمیرِ نو کا باقاعدہ آغاز سنگِ بنیاد رکھنے کی تقریب کے ساتھ ہو گیا۔ تقریباً 36 برس بعد مندر کی تعمیرِ نو شروع ہونے کو مقامی لوگوں نے ایک اہم تاریخی پیش رفت قرار دیا ہے۔ اس تقریب میں ہندو برادری کے ارکان کے علاوہ مقامی کشمیری شہریوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور مختلف مکاتبِ فکر سے وابستہ افراد نے شرکت کی اور تعمیراتی کام کے لیے اپنی بھرپور حمایت اور تعاون کا اظہار کیا۔
شری رام جی مندر، ٹھاکر دوارہ میں منعقدہ تقریب کے دوران سنگِ بنیاد رکھا گیا، جس کے ساتھ ہی مندر کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ مذہبی مقام 1990ء کی دہائی کے نامساعد حالات کے دوران متاثر ہوا تھا اور گزشتہ تین دہائیوں سے زائد عرصے سے اس کی بحالی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔
تقریب میں شریک افراد نے مندر کی تعمیرِ نو کا خیرمقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ بحالی کے بعد یہ مقام ایک بار پھر مذہبی عبادت کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر باہمی میل جول اور روایتی بھائی چارے کا مرکز بنے گا۔ شرکاء نے اس موقع کو شوپیاں کی دیرینہ سماجی ہم آہنگی اور مختلف برادریوں کے مابین گہرے روابط کی بہترین عکاسی قرار دیا۔
شری رام جی مندر (ٹھاکر دوارہ) کے چیئرمین حقیقت سنگھ نے مندر کی تعمیرِ نو میں تعاون کرنے پر مقامی شہریوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس عمل میں ہر ممکن سہولت اور تعاون فراہم کرنے پر بھی اظہارِ تشکر کیا۔
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حقیقت سنگھ نے کہا کہ تقریباً 36 سال بعد مندر کی بنیاد دوبارہ رکھنا ایک اہم سنگِ میل ہے۔ انہوں نے تقریب میں مقامی کشمیریوں اور ہندو برادری کے افراد کی مشترکہ شرکت کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ تعمیرِ نو کے اس عمل میں مقامی آبادی کا تعاون انتہائی قابلِ قدر ہے۔
واضح رہے کہ سال 1990ء کی دہائی میں کشمیر کے نامساعد حالات کے باعث بڑی تعداد میں کشمیری پنڈت وادی سے نقل مکانی کر گئے تھے، جبکہ کچھ خاندان یہیں مقیم رہے۔ ان حالات کے دوران کئی مذہبی مقامات بھی متاثر ہوئے تھے۔ اب تقریباً 36 سال بعد شوپیاں کے شری رام جی مندر کی تعمیرِ نو کا آغاز سماجی ہم آہنگی، باہمی رواداری اور مشترکہ تہذیب کی ایک روشن مثال ہے۔
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