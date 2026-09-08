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مرکز جموں و کشمیر میں سماجی اور سیاسی تنظیموں پر پابندی پر نظر ثانی کرے: میر واعظ عمر فاروق
مولوی محمد عمر فاروق نے مرکزی حکومت پر حقیقی سماجی اور سیاسی موجودگی رکھنے والی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے پر زور دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 8, 2026 at 2:21 PM IST
سرینگر: کشمیر کے ممتاز مذہبی رہنما میر واعظ عمر فاروق نے منگل کو کہا کہ مرکز کو جموں و کشمیر میں سماجی اور سیاسی تنظیموں پر عائد پابندی پر نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنا امن اور استحکام کے مفاد میں ہوگا۔
میر واعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کالعدم تنظیم 'جماعت اسلامی' کے سابق سربراہ غلام محمد بھٹ کے ایک بیان پر ردعمل دے رہے تھے۔ بھٹ نے اپنی تنظیم کو 'جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ' کا نام دیا تھا۔ یہ ایک سیاسی جماعت ہے جسے 2024 کے اسمبلی انتخابات سے قبل جماعت سے الگ ہونے والے دھڑے نے شروع کیا تھا۔
The public statement by JEI chief is concerning. It would be in the interest of peace and stability that New Delhi listen to people’s plea and revisit its policy of bans on social and political organisations in J&K, bringing an end to the harassment and intimidation that…— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) September 8, 2026
مولوی محمد عمر فاروق نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ، "یہ امن اور استحکام کے مفاد میں ہوگا کہ نئی دہلی لوگوں کی اپیلوں پر دھیان دے اور جموں و کشمیر میں سماجی اور سیاسی تنظیموں پر پابندی لگانے کی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، تاکہ اس طرح کی پابندیوں سے جڑی ہراسانی اور دھمکیوں کا خاتمہ ہوسکے۔"
انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت کالعدم تنظیم کے اثاثے ضبط نہیں کرے گی کیونکہ ایسا کرنے سے کسی بھی ممکنہ قانونی چیلنج کے اثرات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
انہوں نے کہا، " جب ان زبردستی مسلط کردہ اقدامات کو عدالت میں چیلنج کیا جاتا ہے تو کم از کم یہ توقع کی جاتی ہے کہ قانونی کارروائی کو غیر جانبداری سے آگے بڑھنے دیا جائے اور کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جس سے قانونی چارہ جوئی بے معنی ہو۔ ضبط شدہ اثاثوں اور اداروں کے حوالے سے تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور قانون اور عدالتی عمل کی پاسداری کی جائے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ایک پائیدار سیاسی عمل حقیقی آوازوں کو نظرانداز کرکے یا ان کی جگہ آسان متبادلات سے نہیں بنایا جاسکتا۔
میرواعظ کشمیر نے کہا کہ حقیقی سماجی اور سیاسی موجودگی رکھنے والی جماعتوں کو جگہ دی جانی چاہیے اور بات چیت کے ذریعے ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔
انہوں نے کہا، " حقیقی آوازوں کو نظر انداز کر کے یا ان کی جگہ آسان متبادل کے ذریعے کوئی پائیدار سیاسی عمل نہیں بنایا جا سکتا۔ معاشرے اور سیاست میں حقیقی وجود رکھنے والوں کو جگہ دی جائے اور بات چیت کے ذریعے شامل کیا جائے۔ حقیقی امن کی طرف بڑھنے کے لیے قانون کی حکمرانی، غیر جانبداری اور بامعنی سیاسی مشغولیت کا احترام ضروری ہے۔"
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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