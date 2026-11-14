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جموں و کشمیر میں حالیہ حملے مرکزی حکومت کی ناکامی کی عکاسی کرتے ہیں: غلام محی الدین میر
الطاف ٹھاکر کے بیان پر غلام محی الدین میر کا سخت ردعمل، راجپورہ میں 17 ترقیاتی منصوبے 15 دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت۔
Published : November 14, 2026 at 4:50 PM IST
پلوامہ : حلقہ انتخاب راجپورہ کے ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے دیہی ترقیاتی محکمہ کے تحت جاری 17 ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ برف باری شروع ہونے سے قبل تمام منصوبے مکمل کیے جائیں تاکہ عوام کو درپیش مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ اس سلسلے میں ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے دیہی ترقیاتی محکمہ کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا، جس میں راجپورہ کے مختلف دیہی علاقوں میں جاری منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس کے دوران محکمہ کے افسران نے جاری ترقیاتی کاموں، محکمانہ سرگرمیوں اور دیہی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر غلام محی الدین میر نے تمام زیرِ التوا منصوبوں کی بروقت تکمیل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے ترقیاتی کاموں میں تیزی لانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ کام کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ کیے بغیر مقررہ مدت میں منصوبے مکمل کیے جائیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اجلاس کا بنیادی مقصد جاری کاموں کی رفتار بڑھانا اور نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت کی جانب سے عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام نے انہیں نمائندگی کی جو ذمہ داری سونپی ہے، وہ عوامی توقعات پر پورا اترنے اور دیرینہ مسائل حل کرنے کے لیے پُرعزم ہیں۔ دریں اثنا، بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکر کے اس بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہ ’’عبداللہ خاندان کے ہر بیان کے بعد کشمیر میں ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں‘‘، ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے بی جے پی کی زیرِ قیادت مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
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غلام محی الدین میر نے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے وقت مرکزی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس اقدام کے بعد جموں و کشمیر میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوگا اور خطے میں امن و ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا، تاہم حالیہ حملے ان دعوؤں اور وعدوں پر سوالیہ نشان ہیں۔ ان کے مطابق جموں و کشمیر میں پیش آنے والے حالیہ حملے مرکزی حکومت کی ناکامی کی عکاسی کرتے ہیں، جو دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے۔