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ریاسی پولیس نے مطلوب سرحد پار دہشت گرد ہینڈلر کے خلاف عدالتی حکم پر اشتہاری کارروائی عمل میں لائی
ملک دشمن عناصر سرحد پار سے دہشت گرد سرگرمیوں کو انجام دینے اور جموں و کشمیر میں امن کو متاثر کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔
Published : July 26, 2026 at 11:00 AM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): دہشت گردی اور ملک دشمن سرگرمیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے ریاسی پولیس نے ہفتہ کو مطلوب دہشت گرد ہینڈلر محمد قاسم عرف سلمان ولد محمد شفیع ساکن انگراڑہ، مہور کے خلاف عدالت کے حکم پر قانونی کارروائی عمل میں لائی پولیس کے مطابق یہ کارروائی بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعہ 84 کے تحت تیسرے ایڈیشنل سیشن جج جموں، این آئی اے ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے احکامات کی تعمیل میں کی گئی یہ اعلان نامہ ایف آئی آر نمبر 115/2022، تھانہ مہور میں درج کیس سے متعلق ہے، جس میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (UAPA) کی دفعات 13، 17، 18، 20، 38 اور 39 شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق مذکورہ ملزم ایک مطلوب سرحد پار دہشت گرد ہینڈلر ہے، جو کئی یو اے پی اے مقدمات میں ملوث ہے، جن میں سال 2022-23 کے کٹرا اور ناروال دھماکہ کیس بھی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر پاکستان فرار ہو چکا ہے ریاسی پولیس نے کہا کہ یہ کارروائی ان عناصر کے خلاف سخت عزم کی عکاسی کرتی ہے جو سرحد پار سے دہشت گرد سرگرمیوں کو انجام دینے اور جموں و کشمیر میں امن کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
پولیس ٹیم، جس کی قیادت ایس ڈی پی او مہور پرول بھاردواج، جے کے پی ایس نے کی، انگراڑہ گاؤں کے مقامی نمائندوں کی موجودگی میں ملزم کی رہائش گاہ پہنچی اور قانون کے مطابق عدالت کے حکم نامے کو عوامی طور پر پڑھ کر سنایا۔ اس دوران ملزم کے اہل خانہ اور مقامی لوگوں کو عدالتی ہدایات سے آگاہ کیا گیا دفعہ 84 بی این ایس ایس کے تحت جاری اعلان کے مطابق ملزم کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 21 اگست 2026 یا اس سے قبل خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہو۔ پولیس نے بتایا کہ مقررہ مدت میں عدالت کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں قانون کے مطابق بی این ایس ایس کی دفعہ 85 کے تحت مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔