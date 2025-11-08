ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسکولوں میں ’وندے ماترم‘ لازمی قرار دینے پر، وزیرِ تعلیم سکینہ ایتو نے فیصلے سے لاتعلقی ظاہر کی
سکینہ ایتو نے کہا کہ وندے ماترم کا ترانہ پڑھانے کا فیصلہ بغیر مشورے کےلیا گیا ہے،میرے پاس ایسی کوئی فائل نہیں آئی-
Published : November 8, 2025 at 5:42 PM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): جموں و کشمیر میں اسکولوں میں ’وندے ماترم‘ گانے کو لازمی قرار دینے کے سرکاری حکم نامے نے ایک نیا تنازعہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس فیصلے پر جہاں مذہبی حلقوں نے شدید ردِعمل ظاہر کیا ہے، وہیں وزیرِ تعلیم سکینہ ایتو نے بھی اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔
حالیہ دنوں میں محکمہ ثقافت کی جانب سے جاری کیے گئے ایک حکمنامے میں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وندے ماترم کے 150 برس مکمل ہونے کے موقع پر تمام سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں میں ثقافتی اور موسیقی کے پروگرام منعقد کیے جائیں، جن میں اس ترانے کی اجتماعی پیشکش کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
حکمنامے کے مطابق جموں اور کشمیر کے محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹرز کو ان تقریبات کی نگرانی کے لیے نوڈل افسر مقرر کیا گیا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ سامنے آتے ہی مختلف مذہبی و سماجی حلقوں کی جانب سے اس پر سخت اعتراضات اٹھائے گئے، جن کا کہنا ہے کہ طلبا کو اس طرح کے پروگراموں میں زبردستی شریک کرنا مذہبی آزادی کے اصولوں کے منافی ہے۔
اس معاملہ پر وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ،اگر جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ حاصل ہوتا، تو اس طرح کا حکمنامہ جاری کرنے کی کوئی جرأت نہیں کرتا۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس اب ریاست نہیں بلکہ یونین ٹریٹری ہے۔ اس فیصلے میں میرا کوئی رول نہیں ہے، فائل میرے پاس نہیں پہنچی اور میں اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں۔ وزیر تعلیم نے واضح کیا کہ یہ آرڈر باہر سے جاری کیا گیا ہے اور وہ خود اس سے بے خبر تھیں۔
دوسری جانب، اس معاملے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ کابینہ کی سطح پر نہیں لیا گیا۔ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ وزیرِ تعلیم نے نہیں لیا، نہ ہی کابینہ نے اس پر کوئی بحث کی۔ ہمیں اپنے اسکولوں کے معاملات خود طے کرنے چاہئیں، باہر سے ہدایات نہیں آنی چاہئیں۔
ادھر مذہبی تنظیموں اور عوامی نمائندوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ حکمنامہ فوری طور پر واپس لیا جائے، کیونکہ جموں و کشمیر کی ثقافتی و مذہبی حساسیت کو مدِنظر رکھے بغیر ایسے فیصلے کرنا عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔