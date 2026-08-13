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بارہمولہ میں تعمیراتی مواد کی کمی، ایل جی منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے مداخلت کی اپیل
غلط استعمال کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر حقیقی استعمال بھی متاثر ہو تو کام کیسے ہو سکتا ہے؟
Published : August 13, 2026 at 1:12 PM IST
بارہمولہ، جموں وکشمیر (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے بارہمولہ میں ایم ایل اے بارہمولہ جاوید حسن بیگ نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور اعلیٰ انتظامیہ اور پولیس حکام سے پتھر، ریت اور دیگر تعمیراتی سامان کی قلت اور محدود دستیابی پر مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ مسئلہ ضلع میں بڑے ترقیاتی پروجیکٹس کو متاثر کر رہا ہے۔
جاوید بیگ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایل جی منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ، ڈویژنل کمشنر کشمیر، ڈپٹی کمشنر بارہمولہ اور ایس ایس پی بارہمولہ سے پرزور اپیل کی کہ وہ صورتحال کا جائزہ لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر قانونی کھدائی کو روکنے کے مقصد سے پابندیوں کی وجہ سے حقیقی ترقیاتی کاموں کو نقصان نہ پہنچے۔
ترقی سے ہے جموں و کشمیر کے لوگوں کی امید
انہوں نے سوال کیا کہ اگر مطلوبہ تعمیراتی سامان دستیاب نہ ہو تو مختلف ہیڈز کے تحت منظور شدہ منصوبے کیسے مکمل ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم تعمیراتی سامان کہاں سے لائیں؟ انہوں نے بتایا کہ غلط استعمال کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر حقیقی استعمال بھی متاثر ہو تو کام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ غلط طریقوں سے تعمیراتی مواد لایا جائے اور استعمال کیا جائے۔
حکومت کو ترقی کے راستے بنانا اور مسائل کو حل کرنا ہوگا
ایم ایل اے نے کہا کہ زمینی صورتحال تشویشناک ہے اور انہوں نے ایک ایسے طریقۂ کار پر زور دیا جو غیر قانونی نکالنے کو روک سکے جب کہ جائز منصوبوں کے لیے تعمیراتی مواد کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائے۔ حکومت کو ترقی کے راستے بنانا ہوں گے اور مسائل کو حل کرنا ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ مسلسل تاخیر عوامی اعتماد کو متاثر کر سکتی ہے۔ بیگ نے حکام پر زور دیا کہ وہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں تاکہ منظور شدہ ترقیاتی منصوبوں کو تعمیراتی سامان کی عدم دستیابی کی وجہ سے مزید تاخیر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔