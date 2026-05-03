رویندر رینا نے دبجن نالہ میں ڈوب ہلاک ہونے والے کمسن بچے کے اہل خانہ سے تعزیت کی

رویندر رینا نے ضلع پلوامہ کے ٹیکن علاقے کا دورہ کیا اور چار سالہ کمسن بچے محمد حنظلہ کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 3, 2026 at 5:40 PM IST

پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے ٹیکن علاقے سے تعلق رکھنے والا چار سالہ محمد حنظلہ چند روز قبل اپنے اہل خانہ کے ہمراہ شوپیاں میں پکنک کے دوران دبجن نالہ میں ڈوب گیا تھا۔ واقعہ کے بعد مقامی لوگوں، ضلع پلوامہ و شوپیاں کی انتظامیہ، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور رضاکاروں نے مشترکہ طور پر بڑے پیمانے پر تلاش مہم شروع کی۔

مسلسل پانچ دنوں کی کوششوں کے بعد بچے کی لاش ہیر پورہ شوپیاں کے پاٹل پال علاقے کے قریب نالہ سے برآمد کی گئی، جس کے بعد علاقے میں کہرام مچ گیا۔ مرحوم بچے کو اس کے آبائی گاؤں میں سپردِ خاک کیا گیا، جہاں وادی بھر سے آئے ہزاروں افراد نے نمازِ جنازہ میں شرکت کی اور غمزدہ خاندان کے ساتھ اظہارِ تعزیت کیا۔

بی جے پی کے سینئر لیڈر اور نیشنل ایگزیکٹیو کونسل کے رکن رویندر رینا نے ضلع پلوامہ کے ٹیکن علاقے کا دورہ کیا اور اُس چار سالہ کمسن بچے کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا، جو دبجن نالہ میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا تھا۔


رویندر رینا نے بی جے پی کے دیگر سینئر رہنماؤں، بشمول ارشد بٹ، کے ہمراہ ٹیکن کا دورہ کیا اور سوگوار خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رویندر رینا نے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے بچے کی لاش کی تلاش میں حصہ لینے والے تمام رضاکاروں، مقامی افراد اور متعلقہ اداروں کی انتھک کوششوں کو سراہا۔

