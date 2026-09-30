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کولگام میں رویندر رینہ کا بڑا بیان، پنچایتی انتخابات جلد کرانے پر زور
رویندر رینہ نے کہاکہ پنچایتی انتخابات جلد کرائے جانے چاہئیے تاکہ عوام کو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے مقامی مسائل اٹھانے کا موقع مل سکے-
Published : September 30, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 6:09 PM IST
کولگام (دین عمران) بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما اور جموں و کشمیر بی جے پی یونٹ کے سابق صدر رویندر رینہ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی آواز نئی دہلی میں بخوبی سنی جاتی ہے، تاہم موجودہ صورتحال میں سیاسی محاذ آرائی سے گریز کرنا ضروری ہے۔ کولگام میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رویندر رینہ نے کہا کہ جموں و کشمیر میں سیاسی اختلافات کو تصادم کی شکل دینے کے بجائے عوامی مسائل اور جمہوری عمل کو آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ پنچایتی انتخابات جلد از جلد کرائے جانے چاہئیے تاکہ نچلی سطح پر جمہوری ادارے دوبارہ فعال ہوں اور عوام کو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے مقامی مسائل اٹھانے کا موقع مل سکے۔ رویندر رینہ نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پنچایتی انتخابات کو ریاستی درجہ کی بحالی کے معاملے سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق دونوں معاملات الگ الگ ہیں اور پنچایتی انتخابات کے انعقاد میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جموں و کشمیر اسمبلی میں ریاستی درجہ بحال کرنے کے معاملے پر حکومت اور بی جے پی کے درمیان سیاسی اختلافات نمایاں ہوئے ہیں۔ 28 ستمبر 2026 کو اسمبلی نے ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کرنے والی قرارداد منظور کی، جس کے دوران بی جے پی ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا۔
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دوسری جانب، پنچایتی انتخابات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اسمبلی میں کہا تھا کہ اگر ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے ’’مناسب وقت‘‘ کی بات کی جاتی ہے تو پنچایتی انتخابات کے لیے بھی یہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ رینہ کے تازہ بیان سے واضح ہے کہ بی جے پی اور نیشنل کانفرنس حکومت کے درمیان ریاستی درجہ اور پنچایتی انتخابات کے معاملے پر سیاسی اختلافات بدستور جاری ہیں، جبکہ دونوں معاملات پر آنے والے دنوں میں جموں و کشمیر کی سیاست میں مزید بحث متوقع ہے۔