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شاہدرہ شریف راجوری میں سالانہ عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، رویندر رینا نے کی شرکت
BJP لیڈر رویندر رینا نے غلام شاہ بادشاہؒ کے مزار پر ملک میں امن، ترقی، خوشحالی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کےلیے خصوصی دعا کی۔
Published : June 26, 2026 at 10:45 AM IST
راجوری، جموں وکشمیر (جہانگیر خان): ضلع راجوری کے معروف روحانی مرکز شاہدرہ شریف میں حضرت بابا غلام شاہ بادشاہؒ کا سالانہ عرس مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں جموں و کشمیر اور ملک کے مختلف حصوں سے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔
عرس کے موقع پر زائرین نے درگاہ پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور ملک و قوم کے امن، خوشحالی اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ اس موقع پر مختلف مذہبی اجتماعات اور دعائیہ مجالس کا بھی انعقاد کیا گیا۔
ملک میں امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعا
بی جے پی کے سینئر رہنما نے بھی درگاہ پر حاضری دی اور حضرت بابا غلام شاہ بادشاہؒ کے مزار پر چادر پیش کی۔ انہوں نے جموں و کشمیر سمیت پورے ملک میں امن، ترقی، خوشحالی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعا کی۔
بابا غلام شاہ بادشاہؒ کی تعلیمات عوام کے لیے مشعل راہ
اس موقع پر مذہبی رہنماؤں نے حضرت بابا غلام شاہ بادشاہؒ کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان کا پیغام محبت، رواداری، اخوت اور انسانیت کی خدمت پر مبنی ہے، جو آج بھی لوگوں کے لیے مشعلِ راہ ہے۔
عرس کے پرامن انعقاد کے لیے سخت سکیورٹی
ضلع انتظامیہ نے عرس کے پرامن اور منظم انعقاد کے لیے سکیورٹی، ٹریفک، صحت، پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ عرس کی تقریبات کا اختتام اجتماعی دعا کے ساتھ ہوا، جس میں عقیدت مندوں نے خطے اور ملک میں دائمی امن و استحکام کے لیے دعا کی۔