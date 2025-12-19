ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رتلے ہائیڈرو پروجیکٹ میں ’ہائی رسک‘ افراد کے نام، پولیس ویریفکیشن سے مچی ہلچل
ایس ایس پی کشتواڑ کی رپورٹ میں رتلے ہائیڈرو پروجیکٹ میں کام کر رہے 29 ملازمین کے مشتبہ روابط کا ذکر کیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 19, 2025 at 12:19 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : پہاڑی ضلع کشتواڑ کے دربشالہ علاقے میں واقع اسٹریٹجک اہمیت کے حامل 850 میگاواٹ رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ میں کام کر رہے بعض ملازمین سے متعلق ایک پولیس ویریفکیشن رپورٹس منظر عام پر آئی ہے، جس کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے افراد کو ملازم تعینات کیا گیا ہے جن پر مجرمانہ اور تخریبی سرگرمیوں کے الزامات عائد ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے پاس دستیاب پولیس ویریفکیشن رپورٹ کے مطابق یکم نومبر 2025 کو سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، کشتواڑ کی جانب سے ایک خفیہ ویریفکیشن رپورٹ میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ (MEIL) کی انتظامیہ کو ارسال کی گئی، جس میں واضح طور پر ایسے 29 ملازمین کی نشاندہی کی گئی جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے مبینہ عسکری روابط، زیر التوا مقدمات یا مشتبہ پس منظر موجود ہیں۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ ’’ایسے افراد کی اسٹریٹجک نوعیت کے حامل قومی منصوبے میں موجودگی سنگین سکیورٹی خطرات کو جنم دے سکتی ہے۔‘‘
ویریفکیشن رپورٹ میں بعض افراد کو ’’اینٹی نیشنل روابط‘‘ رکھنے اور ’’دشمن ملک کے مفادات کے لیے ہائی رسک ٹارگیٹ‘‘ قرار دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی کشتواڑ نے کمپنی کو ان افراد پر کڑی نگرانی رکھنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع پولیس کو دینے کے علاوہ ’’حساس تنصیبات‘‘ سے ایسے ہائی رِسک (High Risk) افراد کو ہٹائے جانے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ایم ای آئی ایل (MEIL) نامی کمپنی ہی ضلع کشتواڑ میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تیار کر رہی ہے۔
قبل ازیں رتلے پاور پروجیکٹ ایک بڑے سیاسی تنازعے کی زد میں اُس وقت آگیا جب حال ہی میں کمپنی نے مقامی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) ایم ایل اے شگون پریہار پر الزام عائد کیا کہ وہ کمپنی پر مقامی افراد کو بھرتی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، جس کے بعد جموں و کشمیر میں سیاسی ہلچل مچ گئی۔
کانگریس نے اس معاملے میں بی جے پی پر مداخلت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ منصوبہ 2013 میں اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے منظور کیا تھا۔ اور اب بی جے پی اس کو بند کرنا چاہتی ہے۔‘‘ کانگریس نے اس کی تحقیقات کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ تاہم کشتواڑ کی ایم ایل اے شگون پریہار نے ’’دہشت گردوں کے ہمدردوں‘‘ کی تعیناتی کا معاملہ بناکر کمپنی کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کی تھی۔
ایم ای آئی ایل کمپنی اس سے قبل بھی بھرتیوں میں سیاسی مداخلت کے الزامات عائد کر چکی ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس کے 1,434 ملازمین میں سے خاصی تعداد ’’دباؤ اور سفارش‘‘ کی وجہ سے ایڈجسٹ کی گئی، جن میں کئی افراد تکنیکی طور پر نااہل ہیں، جو نہ صرف آپریشنل بلکہ سکیورٹی خدشات میں بھی اضافہ کا باعث ہیں۔ تاہم پروجیکٹ انتظامیہ کی جانب سے تاحال ملازمین کی مکمل فہرست عوام کے سامنے پیش نہیں کی گئی۔
دوسری جانب کشتواڑ کے بی جے پی ایم ایل اے اور پارٹی نے ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مقامی بے روزگار نوجوانوں کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، جنہیں نوکریوں اور کنٹریکٹس سے محروم رکھا جا رہا ہے، جبکہ ’’سرگرم اور سرنڈر دہشت گردوں کے اہل خانہ اور او جی ڈبلیوز کو پروجیکٹ انتظامیہ خود نواز رہی ہے۔‘‘
سابق ایم ایل سی اور پی ڈی پی کے سینئر رہنما فردوس ٹاک نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ’’بی جے پی ان منصوبوں کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہے۔‘‘ ان کا کہنا تھا کہ ’’بی جے پی ہمیشہ رتلے پروجیکٹ کو اپنے لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے استعمال کرتی رہی ہے اور اب مسلمانوں کو نشانہ بنا کر مسلم ملازمین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔‘‘
یہ پہلا موقع نہیں کہ کشتواڑ کے ترقیاتی منصوبے تنازعات کی زد میں آئے ہوں۔ ماضی میں بھی نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بی جے پی سمیت کئی سیاسی جماعتیں ’’مقامی نوجوانوں کو نظرانداز‘‘ کرنے کے خلاف احتجاج کر چکی ہیں۔
چناب دریا پر واقع 850 میگاواٹ رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ جموں و کشمیر کے اہم ترین بجلی منصوبوں میں شمار ہوتا ہے، جس کی تکمیل مئی 2026 تک متوقع ہے۔
دریں اثناء، میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچرز لمیٹڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہرپال سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کو تصدیق کی کہ کمپنی کو یکم نومبر 2025 کو ایس ایس پی کشتواڑ کی جانب سے 29 ملازمین سے متعلق ویریفکیشن رپورٹ موصول ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ خط میں ان ملازمین پر نظر رکھنے اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع پولیس کو دینے کی ہدایت دی گئی تھی۔ ان کے مطابق کمپنی نے بروقت ایس ایس پی کشتواڑ کو اس خط کا جواب بھی ارسال کر دیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: