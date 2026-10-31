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ترال میں بھی منایا گیا 'راشٹریہ ایکتا دیوس'، رن فار یونٹی دوڑ کا بھی کیا گیا اہتمام
جنوبی کشمیر کے ترال میں 'راشٹریہ ایکتا دیوس' کی تقاریب منعقد کی گئیں، 'رن فار یونٹی' کے ساتھ سردار پٹیل کو خراجِ عقیدت پیش کیاگیا۔
Published : October 31, 2026 at 5:00 PM IST
ترال، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): ملک کے دیگر حصوں کی طرح، جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترال میں بھی بھارت کے پہلے نائب وزیر اعظم اور 'مردِ آہن' (آئرن مین) سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یومِ پیدائش کو 'راشٹریہ ایکتا دیوس' (قومی یومِ اتحاد) کے طور پر انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس تاریخی اور پروقار موقع کی مناسبت سے ایک خصوصی دوڑ یعنی 'رن فار یونٹی' (اتحاد کے لیے دوڑ) کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد عوام میں یکجہتی اور قومی ہم آہنگی کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔
ریلی کا آغاز اور شرکاء کی تفصیلات
قومی اتحاد کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے منعقدہ ریلی کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (اے ڈی سی) آفس ترال سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا۔ یہ ریلی قصبے کے مختلف اہم اور روایتی راستوں سے گزرتی ہوئی بس اسٹینڈ ترال پر جا کر پرامن طور پر اختتام پذیر ہوئی۔
اس ریلی اور تقریب میں خطے کی معزز اور اہم شخصیات نے شرکت کی، جن میں درج ذیل نام نمایاں ہیں:
- رفیق احمد نائیک (معزز ممبرِ اسمبلی، ترال)
- ساجد یحییٰ نقاش (ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ترال)
- عمران احمد (تحصیلدار، ترال)
- راجیش کمار (ایس ڈی پی او، ترال)
- تجمل الاسلام (ایس ایچ او، ترال)
ان کے علاوہ مختلف سرکاری محکموں کے اعلیٰ افسران، ملازمین، اسکولی بچوں اور مقامی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس ریلی میں حصہ لے کر یکجہتی کا ثبوت دیا۔
عزمِ اتحاد اور حلف برداری
تقریب کے دوران تمام شرکاء نے قومی اتحاد، یکجہتی، جذباتی ہم آہنگی اور باہمی بھائی چارے کو فروغ دینے کا پختہ عزم کیا۔ شرکاء نے اس بات کا باضابطہ عہد (حلف) لیا کہ وہ ملک کی سالمیت، یکجہتی، داخلی سیکیورٹی اور امن و آشتی کو برقرار رکھنے کے لیے بلا تفریقِ رنگ و نسل اپنا بھرپور اور مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔
سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراجِ عقیدت
تقریب کے دوسرے سیشن میں مقررین نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی عظیم قومی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراجِ عقیدت پیش کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ آزادی کے فوراً بعد جب ملک مختلف نوابی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، تب سردار پٹیل نے اپنی سیاسی بصیرت، فولادی عزم اور تدبر سے ان تمام ریاستوں کو یکجا کر کے موجودہ بھارت کی بنیاد رکھی۔ ان کا یہ تاریخی کردار رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔
نوجوان نسل کے لیے پیغام اور انتظامیہ کا ردِعمل
اس موقع پر موجود حکام نے بتایا کہ 'رن فار یونٹی' کے انعقاد کا بنیادی مقصد عوام، بالخصوص نوجوان نسل میں قومی اتحاد، رواداری اور اجتماعی ہم آہنگی کے جذبے کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (اے ڈی سی) ترال نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ "آج ترال کی عوام نے اس ریلی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں کے لوگ بھی ملک کے دیگر حصوں کی طرح امن، ترقی اور اتحاد کے سفر میں شانہ بشانہ آگے بڑھ رہے ہیں۔" یہ تقریب وادیٔ کشمیر میں امن اور قومی دھارے کے ساتھ جڑنے کی ایک خوبصورت اور واضح مثال بن کر سامنے آئی ہے۔