شمالی کشمیر میں نایاب ’مونجیک ہرن‘ کا کیا گیا ریسکیو
وائلڈ لائف محکمہ کا کہنا ہے کہ شمالی کشمیر میں مونجیک یا بارکینگ ڈیئر نامی اس نسل کے ہرن کو پہلی بار دیکھا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 31, 2026 at 12:16 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات) : شمالی کشمیر کے سرحدی علاقہ اوڑی کے سکھدر نامی گاؤں میں محکمہ وائلڈ لائف نے ایک نایاب جنگلی ہرن کے بچے کو ریسکیو کیا ہے۔ حکام کے مطابق ہرن کا بچہ بارکنگ ڈیئر نامی نایاب نسل سے تعلق رکھتا ہے جسے ’مونجیک‘ (Muntjac) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وائلڈ لائف محکمہ نے بتایا کہ ضلع بارہمولہ میں اسے پہلی مرتبہ دیکھا گیا اور ہرن کی یہ قسم پونچھ کے جنگلات میں ہی دیکھی جاتی ہے۔
محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق انہیں اطلاع موصول ہوئی کہ ایک نایاب قسم کا ہرن سکھدر علاقے میں دیکھا ہے، جس کے بعد فوری طور پر ایک ٹیم کو علاقے کی جانب روانہ کیا گیا جنہوں نے ہرنوٹے کو اپنی تحویل میں لے لیا۔
اس موقع پر رینج آفیسر، بارہمولہ، عابد علی بٹ نے بتایا کہ ’’یہ ہرن عام طور پر سرحدی ضلع پونچھ میں ہی پایا جاتا ہے اور شمالی کشمیر میں اس کی موجودگی غیر معمولی ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’ہران کے بچے کو رات بھر ریسکیو سینٹر میں رکھا گیا اور ابتدائی طبی جانچ کے بعد اس کی حالت تسلی بخش پائی گئی۔ اور اب سے پہلگام منتقل کیا جائے گا۔‘‘
محکمہ کے ایک اور آفیسر، راجہ سہیل نے بتایا کہ مقامی لوگوں، جنہوں نے ہرنوٹے کی اطلاع محکمہ کو دی تھی، کے مطابق آوارہ کتے ہرن کے بچے پر حملہ کر رہے تھے، تاہم بروقت کارروائی کرتے ہوئے گاؤں والوں نے اس کی جان بچا لی اور فوری طور پر محکمہ کو اطلاع دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’’ریسکیو کیا گیا ہرن کا بچہ مادہ ہے اور اس کی عمر ایک سال سے کم بتائی جا رہی ہے۔‘‘
محکمہ وائلڈ لائف نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ’’اگر کسی علاقے میں جنگلی جانور نظر آئے تو فوری طور پر محکمہ کو اطلاع دیں تاکہ بروقت ریسکیو ممکن ہو سکے۔‘‘
