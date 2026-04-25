گریز میں نایاب کستوری ہرن اور بانڈی پورہ میں کالے ریچھ کو ریسکیو کیا گیا
حکام کے مطابق نایاب نر کستوری ہرن کو گریز میں لائن آف کنٹرول کے قریب وان پورہ گاؤں سے بچایا گیا۔
Published : April 25, 2026 at 7:15 AM IST
بانڈی پورہ: محکمہ وائلڈ لائف نے جمعہ کو شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں جنگلی حیات کے بچاؤ کی دو کامیاب کارروائیاں انجام دیں۔ وادی گریز میں ایک نایاب نر کستوری ہرن کو ریسکیو کیا گیا جب کہ ہدبل احمہ شریف کے علاقے میں ایک کالے ریچھ کو پکڑ گیا۔
حکام نے بتایا کہ ایک نایاب نر کستوری ہرن، جسے مقامی طور پر "روز کیٹ" کہا جاتا ہے، کو گریز میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب وان پورہ گاؤں سے بچایا گیا جب محکمہ کو علاقے میں اس کی موجودگی کی اطلاع ملی۔
وائلڈ لائف کے اہلکار تنویر احمد نے بتایا کہ ایک ٹیم فوری طور پر موقعے پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ جانور کو احتیاط سے پھنسایا گیا اور بغیر کسی نقصان کے زندہ پکڑ لیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ کستوری ہرن کو بحفاظت بچا لیا گیا اور مزید بحالی کے لیے اجس رینج میں منتقل کر دیا گیا، جہاں سے اسے مناسب علاج اور طبی دیکھ بھال کے لیے داچی گام وائلڈ لائف بحالی مرکز ریفر کر دیا گیا۔
دریں اثنا، محکمہ جنگلی حیات نے جمعہ کی صبح بانڈی پورہ ضلع کے ہدبل احمہ شریف علاقے سے ایک کالے ریچھ کو کامیابی کے ساتھ زندہ پکڑ لیا۔ حکام نے کہا کہ بروقت مداخلت سے علاقے میں کسی بھی ممکنہ انسانی اور جنگلی حیات کے تنازع کو روکنے میں مدد ملی، جس سے مقامی باشندوں اور جنگلی جانوروں دونوں کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔
محکمہ نے کہا کہ دونوں کارروائیاں انسانی رہائش گاہوں کی حفاظت کو برقرار رکھتے ہوئے نایاب اور خطرے سے دوچار جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے اس کی مسلسل کوششوں کی عکاسی کرتی ہیں۔
حکام نے مقامی رہائشیوں کے تعاون کو بھی سراہا اور لوگوں پر زور دیا کہ جب بھی جنگلی جانور نظر آئیں تو فوری طور پر محکمہ وائلڈ لائف کو مطلع کریں، تاکہ بروقت بچاؤ کے اقدامات کیے جا سکیں۔
