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دوا کا نمونہ لیبارٹری نہ پہنچا، آٹھ سال میں ہوئی میعاد ختم؛ کورٹ نے کیا فوجداری مقدمہ خارج
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے گرچہ کمپنی کے خلاف فوجداری مقدمہ ختم کیا تاہم عدالت نے تحقیقات کا بھی حکم دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 21, 2026 at 12:24 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ایک دوا ساز کمپنی کے خلاف فوجداری کارروائی ختم کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوا کے نمونے کو تقریباً آٹھ سال تک جانچ کے لیے مرکزی لیبارٹری نہ بھیجنا اور اس دوران اس کی میعاد ختم ہوجانا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔
جسٹس وسیم صادق نرگل نے 52 صفحات پر مشتمل فیصلے میں اس معاملے کو ایسا "نایاب معاملہ" قرار دیا جو "عدالت کے ضمیر کو جھنجھوڑتا" ہے۔ عدالت نے اس بات کی تفصیلی تحقیقات کا حکم بھی دیا ہے کہ دوا کا نمونہ کولکاتا کی مرکزی ادویات لیبارٹری تک کیوں نہیں پہنچا اور نمونے کی میعاد ختم ہونے کے باوجود فوجداری کارروائی کیوں جاری رہی؟
یہ فیصلہ CRM(M) نمبر 618/2024، البرٹ ڈیوڈ لمیٹڈ بنام یونین ٹیریٹری آف جموں و کشمیر و دیگر میں سنایا گیا۔ کمپنی نے جموں ریجنل سیلز منیجر کے ذریعے درخواست دائر کرکے کٹھوعہ کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی 18 فروری 2020 کی کارروائی اور اس کے بعد ہونے والی تمام کارروائیوں کو چیلنج کیا تھا۔
ہائی کورٹ کے فیصلے سے نہ صرف کمپنی کے خلاف مقدمہ ختم ہوگیا بلکہ دوا کے نمونے سے متعلق پورے معاملے کی انتظامی سطح پر تحقیقات کا راستہ بھی کھول دیا گیا ہے۔
معاملہ کیسے شروع ہوا؟
یہ معاملہ 27 اپریل 2011 کو کٹھوعہ میں میسرز ہرے رام ہرے کرشنا نامی میڈیکل دکان کے معائنے سے شروع ہوا۔ ڈرگ انسپکٹر نے چار ادویات کے نمونے لیے، جن میں البرٹ ڈیوڈ لمیٹڈ کی تیار کردہ ADIS Needles، بیچ نمبر 4752 بھی شامل تھی۔
بعد میں سرکاری تجزیہ کار نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ دوا مقررہ معیار کے مطابق نہیں تھی کیونکہ وہ جراثیم سے پاک ہونے کے ٹیسٹ میں ناکام رہی تھی۔ یہ رپورٹ 30 نومبر 2011 کو جاری ہوئی۔ کمپنی نے اس رپورٹ سے اختلاف کیا۔ 21 فروری 2012 کو، یعنی مقررہ قانونی مدت کے اندر، کمپنی نے حکام کو بتایا کہ وہ رپورٹ کو چیلنج کرنا چاہتی ہے اور نمونے کی دوبارہ جانچ کولکاتا کی سینٹرل ڈرگس لیبارٹری کے ڈائریکٹر سے کرانے کی درخواست کی۔
کمپنی نے ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ 1940 کی دفعات 25(3) اور 25(4) کے تحت یہ حق استعمال کیا تھا۔ ان دفعات کے تحت ملزم کو سرکاری تجزیہ کار کی رپورٹ کو چیلنج کرنے اور متنازعہ نمونے کی مرکزی لیبارٹری سے دوبارہ جانچ کرانے کا قانونی حق حاصل ہے۔
ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ یہ حق محض ایک رسمی قانونی کارروائی نہیں بلکہ ایک اہم قانونی تحفظ ہے۔ جسٹس نرگل نے کہا کہ متعلقہ شخص کو دیا گیا یہ حق ’’ایک بنیادی قانونی تحفظ ہے، محض طریقہ کار کی رسمی کارروائی نہیں‘‘۔
نمونہ لیبارٹری تک نہیں پہنچا
14 مئی 2012 کو ڈرگ انسپکٹر نے کٹھوعہ کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں شکایت دائر کی۔ کمپنی پر ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ کی دفعہ 18(a)(i) کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا، جس کی سزا دفعہ 27(d) کے تحت مقرر ہے۔ شکایت میں خود یہ درخواست بھی شامل تھی کہ دوا کا نمونہ دوبارہ جانچ کے لیے کولکاتا کی مرکزی لیبارٹری بھیجا جائے۔ لیکن نمونہ کولکاتا نہیں پہنچا۔
ہائی کورٹ کے سامنے موجود ریکارڈ کے مطابق ٹرائل کورٹ نے یہ سمجھتے ہوئے کارروائی آگے بڑھائی کہ نمونہ دوبارہ جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ تاہم متعدد یاد دہانیوں کے بعد سینٹرل ڈرگس لیبارٹری نے 25 اکتوبر 2016 کو عدالت کو بتایا کہ اس کے ریکارڈ کے مطابق نمونہ وہاں کبھی موصول ہی نہیں ہوا۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کے بعد یہ معلوم کرنے کے لیے کوئی مؤثر تحقیقات نہیں کی گئی کہ نمونہ کہاں گیا؟ لیبارٹری تک کیوں نہیں پہنچا اور اس کے لیے کون ذمہ دار تھا۔ "یہ تاخیر اس لیے اہم تھی کیونکہ نمونے کی میعاد جولائی 2012 میں ہی ختم ہوگئی تھی۔" جب 18 فروری 2020 کو چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نے کمپنی کے خلاف مقدمے کا نوٹس لیا تو نمونے کی میعاد ختم ہوئے تقریباً آٹھ سال گزر چکے تھے۔
کمپنی کا قانونی حق ختم ہوگیا
ہائی کورٹ نے کہا کہ جب کمپنی نے مقررہ مدت کے اندر سرکاری تجزیہ کار کی رپورٹ کو چیلنج کرکے دوبارہ جانچ کا قانونی حق استعمال کیا تو بعد میں اسی پرانی رپورٹ کو مقدمہ چلانے کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔
عدالت نے کہا کہ ایک مرتبہ قانونی طور پر دوبارہ جانچ کا راستہ اختیار کرلیا گیا تو سرکاری تجزیہ کار کی پرانی رپورٹ کو حتمی بنیاد بنا کر کارروائی آگے نہیں بڑھائی جاسکتی۔ عدالت کے مطابق موجودہ معاملے میں قانونی دوبارہ جانچ کا طریقہ کار مکمل نہ ہونے کے بعد پرانی رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی جاری رکھنے کی ’’کوئی قانونی حیثیت نہیں‘‘ تھی۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ مسئلہ صرف انتظامی تاخیر کا نہیں تھا بلکہ تاخیر نے وہ بنیادی ثبوت ہی ختم کردیا جس کے ذریعے دوا کے معیار کا آزادانہ طور پر تعین کیا جاسکتا تھا۔
نمونے کی میعاد ختم ہونے کے بعد اس کی دوبارہ بامعنی جانچ ممکن نہیں رہی تھی۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اس تاخیر کی ذمہ دار کمپنی نہیں تھی اور اس نے مقررہ مدت کے اندر اپنا قانونی حق استعمال کیا تھا۔
تیز اور منصفانہ کارروائی ضروری
ہائی کورٹ نے کہا کہ منصفانہ اور تیز رفتار کارروائی کے حق کو اس طرح پورا نہیں کیا جاسکتا کہ مقدمہ برسوں تک چلتا رہے اور پھر اس پرانی رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی کی جائے جسے چیلنج کرنے اور دوبارہ جانچ کرانے کا قانونی موقع ختم ہوچکا ہو۔ عدالت نے اس معاملے کو آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت منصفانہ اور تیز رفتار مقدمے کی ضمانت سے بھی جوڑا۔
عدالت نے کہا کہ کمپنی کو ایسے فوجداری مقدمے کا سامنا جاری رکھنا مناسب نہیں ہوگا جس میں متنازعہ نمونے کی دوبارہ جانچ کا قانونی طریقہ کار مکمل ہی نہیں ہوا اور بعد میں نمونے کی میعاد ختم ہونے کے باعث دوبارہ جانچ کا موقع بھی ضائع ہوگیا۔
مقدمہ ختم، لیکن ذمہ داری کا تعین باقی
ہائی کورٹ نے البرٹ ڈیوڈ لمیٹڈ کی درخواست منظور کرتے ہوئے کٹھوعہ کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کا 18 فروری 2020 کا حکم منسوخ کردیا، جس کے ذریعے کمپنی کے خلاف مقدمے کا نوٹس لیا گیا تھا۔ اس حکم کے نتیجے میں ہونے والی تمام کارروائیاں بھی کمپنی کی حد تک ختم کردی گئیں۔ تاہم عدالت نے معاملہ یہیں ختم نہیں کیا۔
ہائی کورٹ نے اپنے رجسٹرار جنرل کو ہدایت دی کہ فیصلے، مکمل ریکارڈ اور ٹرائل کورٹ کی اسکین شدہ فائل چیف جسٹس کے سامنے انتظامی کارروائی کے لیے پیش کی جائے۔
عدالت نے جموں و کشمیر کے ڈرگ کنٹرولر، ڈرگس اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن، جموں کو بھی ایک ہفتے کے اندر ایک کمیٹی بنانے کی ہدایت دی۔ کمیٹی کی سربراہی ڈرگ کنٹرولر کریں گے۔ اس میں ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ اور ادویات کے نمونوں کی جانچ کے قانونی طریقہ کار کے ماہرین بھی شامل ہوں گے۔ ڈرگ کنٹرولر کو دو ماہرین کو کمیٹی میں شامل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
کمپنی کے کردار کی بھی جانچ ہوگی
ہائی کورٹ نے یہ فرض نہیں کیا کہ نمونہ نہ پہنچنے کی ذمہ داری لازماً سرکاری اہلکاروں پر ہی ہے۔ کمیٹی یہ بھی دیکھے گی کہ آیا البرٹ ڈیوڈ لمیٹڈ کے کسی اہلکار نے ریکارڈ میں کوئی ردوبدل کرکے نمونہ کولکاتا کی مرکزی لیبارٹری تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی تھی یا نہیں۔
عدالت نے کمیٹی کو اس بات کی تحقیقات کرنے کی ہدایت دی ہے کہ آیا کمپنی کے کسی اہلکار نے ریکارڈ میں ردوبدل کرکے نمونے کو لیبارٹری تک پہنچنے سے روکنے میں کوئی کردار ادا کیا۔ تاہم عدالت نے یہ بھی یقینی بنایا ہے کہ تمام متعلقہ فریقوں کو اپنا موقف پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے۔
کمیٹی کو اپنی کارروائی تشکیل کے چار ہفتوں کے اندر مکمل کرنا ہوگی۔ اس کے بعد ڈرگ کنٹرولر اپنی رپورٹ سیل بند لفافے میں ہائی کورٹ کے رجسٹرار جوڈیشل کے سامنے پیش کریں گے۔
اس طرح البرٹ ڈیوڈ لمیٹڈ کے خلاف فوجداری مقدمہ تو ختم ہوگیا ہے، لیکن نمونے کے غائب ہونے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، یہ سوال انتظامی تحقیقات کے لیے کھلا رکھا گیا ہے۔
فیصلے کا وسیع تر مطلب
ہائی کورٹ کے فیصلے میں ادویات کے معیار سے متعلق مقدمات کے لیے ایک اہم اصول بھی سامنے آیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ سرکاری تجزیہ کار کی رپورٹ کو قانونی اہمیت حاصل ہوسکتی ہے، لیکن اگر ملزم مقررہ مدت کے اندر اس رپورٹ کو چیلنج کرکے دوبارہ جانچ کا قانونی حق استعمال کرتا ہے تو آزادانہ دوبارہ جانچ کا طریقہ کار صرف سرکاری یا عدالتی غفلت کی وجہ سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔
اس معاملے میں کمپنی نے نمونے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے اپنا قانونی حق استعمال کیا تھا، لیکن کارروائی مکمل نہ ہونے کے باعث وہی موقع بعد میں ختم ہوگیا جو قانون نے اسے دیا تھا۔
ہائی کورٹ نے اسی بنیاد پر قرار دیا کہ البرٹ ڈیوڈ لمیٹڈ کے خلاف مقدمہ جاری رکھنا قانونی عمل کے غلط استعمال کے مترادف ہوگا۔
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