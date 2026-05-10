ریپیڈو کو جموں و کشمیر میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے: ٹرانسپورٹ کمشنر
ٹرانسپورٹ کمشنر ویشیش پال مہاجن نے کہا کہ ’ریپیڈو کو جموں و کشمیر میں آپریٹ کرنے کی کوئی اجازت حاصل نہیں ہے‘۔
Published : May 10, 2026 at 3:31 PM IST
جموں : جموں و کشمیر میں ایپ پر مبنی بائیک ٹیکسی سروس “ریپیڈو” کے خلاف تنازعہ شدت اختیار کر گیا ہے، جہاں مقامی آٹو رکشہ ڈرائیوروں نے سروس کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے چند دنوں سے احتجاج کیا۔ ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ ریپیڈو اور دیگر ایپ بیسڈ ٹرانسپورٹ سروسز کی وجہ سے ان کی روزانہ آمدنی میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور ان کا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے۔
اس معاملے پر جموں و کشمیر کے ٹرانسپورٹ کمشنر ویشیش پال مہاجن نے سماجی رابطہ ویب سائٹ ایکس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ ریپیڈو کو جموں و کشمیر میں آپریٹ کرنے کی کوئی اجازت حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا کہ انہیں ریپیڈو کی سرگرمیوں سے متعلق متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں اور یہ سروس بغیر لائسنس کے چلائی جا رہی ہے۔
ٹرانسپورٹ کمشنر نے کہا کہ جو بھی شخص اس سروس کو استعمال کر رہا ہے یا اس کا حصہ بن رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری پر ایسا کر رہا ہے متعلقہ افسران کو اس غیر قانونی سروس کے خلاف کارروائی کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب احتجاج کرنے والے آٹو ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے ان کا روزگار متاثر ہو رہا ہے جبکہ حکومت کی جانب سے مناسب مداخلت نہیں کی گئی ان کا الزام ہے کہ ایپ بیسڈ سروسز کم کرایوں کے ذریعے روایتی ٹرانسپورٹ نظام کو نقصان پہنچا رہی ہیں تاہم عوامی ردعمل اس معاملے پر منقسم نظر آ رہا ہے۔
کئی شہریوں نے ریپیڈو جیسی سروسز کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ جموں میں بعض “بلیک آٹو” ڈرائیور بغیر میٹر کے من مانے کرائے وصول کرتے ہیں،جبکہ ایپ بیسڈ سروسز نسبتاً سستی اور آسان سفری سہولت فراہم کرتی ہیں۔