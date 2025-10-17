ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رنجی ٹرافی 2025: ممبئی کو جموں و کشمیر کے خلاف تیسرے دن 61 رنز کی برتری
رنجی ٹرافی 2025: ممبئی نے رنجی ٹرافی میچ میں جموں و کشمیر کے خلاف پہلی اننگز میں 61 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔
Published : October 17, 2025 at 12:55 PM IST
حیدرآباد: پہلی اننگز میں 386 رنز بنانے کے بعد ممبئی نے جموں و کشمیر کو 325 رنز پر آؤٹ کرکے 61 رنز کی برتری حاصل کرلی۔ تشار دیش پانڈے نے تین جبکہ شاردول ٹھاکر، تنوش کوٹیان اور شمس ملانی نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔
دوسرے دن ممبئی کا غلبہ
سری نگر کے شیر کشمیر اسٹیڈیم میں ممبئی نے جموں و کشمیر کے خلاف اپنے رنجی ٹرافی ایلیٹ گروپ ڈی کے دوسرے دن کے بیشتر حصے میں غلبہ حاصل کیا، لیکن تجربہ کار پارس ڈوگرا نے زبردست واپسی کی تاکہ میزبان ٹیم کو فتح کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ اسٹمپس کے وقت، جموں و کشمیر ممبئی کے 386 کے جواب میں 7 وکٹوں پر 273 رنز بنا چکے تھے، جو اب بھی 113 رنز سے پیچھے تھی۔
ممبئی نے شاندار آغاز کرتے ہوئے، پہلے سیشن میں آل آؤٹ ہونے سے پہلے مجموعی سکور 386 تک پہنچا دیا۔ اگرچہ مہمان ٹیم کے بلے بازوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جموں و کشمیر کے تیز گیند باز یودھویر سنگھ چارک اسٹینڈ آؤٹ بولر ثابت ہوئے۔
28 سالہ دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز نے جارحانہ اور کنٹرول کے ساتھ بولنگ کرتے ہوئے 96 کے عوض 5 وکٹیں حاصل کیں، جس میں معروف آل راؤنڈر شمس ملانی کی قیمتی وکٹ بھی شامل تھی، جنھوں نے ممبئی کے لیے 161 گیندوں پر 91 رنز کی ٹھوس اننگز کھیلی تھی۔ یودھویر نے سست سطح پر تیز اچھال حاصل کی اور اپنی لمبائی سے بلے بازوں کو مسلسل پریشان کیا۔
جموں و کشمیر کی شروعات بے حد خراب رہی، ٹیم نے پہلے دو اووروں میں دو ٹاپ آرڈر بلے بازوں کو کھو دیا۔ شبھم کھجوریا اور اعجاز ممبئی کے ڈسپلن سیون اٹیک کا شکار ہو گئے۔ سدا بہار 40 سالہ پارس ڈوگرہ نے ہار نہ ماننے والے بلے باز کی طرح اننگ کو سنبھالا۔ 169 گیندوں پر ان کے ناقابل شکست 112 رنز نے ان کی صبر کی مثال تھی جو اسٹرائیک روٹیشن پر انحصار کرتے ہوئے اور کور اور پوائنٹ کرنے کے لیے کنٹرولڈ ڈرائیوز لگا رہے تھے۔
ڈوگرہ نے نہ صرف رنجی ٹرافی میں اپنی 32 ویں سنچری بنائی بلکہ وہ فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ کی تاریخ میں دوسرے سب سے زیادہ اسکور کرنے والے کھلاڑی بھی بن گئے۔ ڈوگرہ اب وسیم جعفر کی 40 سنچریوں کے پیچھے مقابلے میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس دوران عبدالصمد (44) اور عابد مشتاق (40) اپنے اچھے آغاز کو بڑے اسکور میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے تاہم انہوں نے اپنے کپتان ڈوگرہ کے ساتھ 94 اور 68 رنز کی ٹھوس شراکت داری کی۔
ممبئی کے لیے تشار دیش پانڈے اور تنوش کوٹیان نے دو دو وکٹ لیے۔ شاردول ٹھاکر، ڈیبیو کرنے والے عرفان عمیر اور شمس ملانی نے بھی ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ ڈوگرہ 112 اور عاقب نبی 22 گیندوں پر 15 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
