رنجی ٹرافی 2025: عاقب نبی کی 10 وکٹوں کی بدولت جموں کشمیر نے راجستھان کو اننگز اور 41 رنز سے شکست دی

عاقب نبی کی 10 وکٹوں کی بدولت جموں کشمیر نے راجستھان کو اننگز اور 41 رنز سے شکست دی (Etv Bharat)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : October 27, 2025 at 12:21 PM IST

سری نگر: جموں و کشمیر نے پیر کو راجستھان کے خلاف اننگز اور 41 رن سے شاندار جیت درج کی۔ سری نگر کے شیر-کشمیر اسٹیڈیم میں میزبانوں نے دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز عاقب نبی کے شاندار آل راؤنڈ مظاہرے کی بدولت راجستھان کے خلاف اپنا رنجی ٹرافی ایلیٹ گروپ ڈی کا مقابلہ تین دن کے اندر سمیٹ لیا۔

جموں و کشمیر کے لیے، پلیئر آف دی میچ نبی نے اس ڈومیسٹک سیزن کی بہترین پرفارمنس میں سے ایک پیش کی۔ انھوں نے میچ میں 10 وکٹیں حاصل کیں اور بلے سے اہم نصف سنچری بنا کر شاندار فتح دلائی۔

تیسرے دن (پیر) کو 5 وکٹ پر 41 پر دوبارہ کھیلتے ہوئے، 89 رنز سے پیچھے، راجستھان واپسی کی امید کر رہا تھا لیکن جموں و کشمیر کے انتھک تیز رفتار حملے کے خلاف ان کے خواب چکنا چور ہوگئے۔ نبی، جو پہلے ہی اتوار کی شام کو پانچوں وکٹیں لے چکے تھے، وہیں سے جاری رہے جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا، اور پیر کی صبح دو مزید وکٹیں گرا کر دوسری اننگز میں سات وکٹیں حاصل کیں۔ پہلی اننگز میں اپنی تین وکٹوں کے ساتھ، 28 سالہ تیز گیند باز نے 72 رنز دے کر 10 وکٹیں حاصل کیے۔

یہ فتح جموں و کشمیر کی پہلی اننگز میں 130 رنز کی کمانڈنگ برتری کے ذریعے قائم کی گئی تھی۔ راجستھان کو پہلی اننگز میں 152 تک محدود کرنے کے بعد میزبان ٹیم نے عبدالصمد (76)، یودھویر سنگھ (53) اور نبی (55) کی نصف سنچریوں کی مدد سے قابل احترام 282 رنز بنائے۔ ان کی مشترکہ کوششوں نے جموں کشمیر کو مضبوطی سے کنٹرول میں رکھا اور نبی کی دوسری اننگز کی شاندار کارکردگی نے جیت پر مہر لگا دی۔

راجستھان کا ٹاپ آرڈر پہلے ہی دن نبی کی رفتار کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ نبی نے تباہ کن اسپیل کے ساتھ لائن اپ کو توڑا جس میں سومیت گودارا صفر پر اننگز کی دوسری گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے اور مہیپال لومرور 4 رنز بنا کر بولڈ ہوئے۔ ابھیجیت تومر کے 58 گیندوں پر 9 رنز کا خاتمہ اس وقت ہوا جب انہوں نے یاور حسن کو ایک کنارے دیا، اور نبی نے جلدی سے آکاش سنگھ اور مکیش کو آؤٹ کر کے پانچ وکٹیں مکمل کر لیں۔

ایک اننگز اور 41 رنز کی جیت نے جموں و کشمیر کو سات پوائنٹس کے ساتھ گروپ ڈی پوائنٹس ٹیبل میں سرفہرست مقام پر پہنچا دیا۔ جموں و کشمیر کا مقابلہ چھتیس گڑھ سے یکم نومبر کو رائے پور میں ہوگا، جبکہ راجستھان کا مقابلہ اسی دن جے پور میں گھریلو جائنٹس ممبئی سے ہوگا۔

