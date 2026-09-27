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رامبن خاموشی سے 88 فیصد ڈوبنے کا نقصان نہیں اٹھائے گا، ایس جے اے سی کے سربراہ فیروز خان
سنگلدان میں ایک بڑی کانفرنس میں مقامی لوگوں کو ملازمتوں میں 100فیصد ترجیح دینے کا مطالبہ کیاگیا-
Published : September 27, 2026 at 8:45 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 8:53 PM IST
سنگلدان رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں ساؤاکوٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی (ایس جے اے سی) نے اتوار کے روز سنگلدان میں ایک بڑے عوامی کنونشن کا انعقاد کیا، جس میں پروجیکٹ حکام، سرکاری ایجنسیوں اور آئندہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں سے وابستہ کمپنیوں کو واضح پیغام دیا گیا کہ ضلع رامبن کے مقامی لوگوں کے سماجی و اقتصادی حقوق، اراضی سے متعلق جائز حقوق اور روزگار کے مطالبات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
معروف سماجی رہنما اومکار سنگھ کی جانب سے منعقدہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایس جے اے سی کے صدر ایڈووکیٹ فیروز خان نے انتظامیہ کی مبینہ بے حسی پر تنقید کی اور کہا کہ کروڑوں روپے کے ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے عملی مرحلے کی جانب بڑھنے کے ساتھ رامبن کے مستقبل کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔
فیروز خان نے کہا کہ مقامی آبادی قومی سطح کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے خلاف نہیں ہے، تاہم ایسے کسی بھی ماڈل کی بھرپور مخالفت کی جائے گی جس میں مقامی لوگوں کے مفادات کو نظر انداز کیا جائے۔
انہوں نے کہا، ’’ہماری آواز نئی دہلی اور جموں کے اقتدار کے ایوانوں تک واضح طور پر پہنچنی چاہئے۔ ہماری لڑائی ترقی کے خلاف نہیں بلکہ انصاف اور وقار کے لیے ہے۔ اس منصوبے کے زیرِ آب آنے والے کل رقبے کا تقریباً 88 فیصد بوجھ صرف ضلع رامبن برداشت کر رہا ہے۔ ہماری قیمتی زمینیں حاصل کی جا رہی ہیں، ہمارے جغرافیے میں مستقل تبدیلی آئے گی اور ہمارے خاندانوں کو نقل مکانی کا سامنا ہے۔ ہم رامبن کو محض ایک خاموش ذخیرہ آب بننے نہیں دیں گے جبکہ ہمارے تعلیم یافتہ اور باصلاحیت نوجوان اپنی ہی سرزمین پر روزگار کے لیے دربدر ہوں۔‘‘
ایس جے اے سی صدر نے مقامی لوگوں کے لیے روزگار اور کاروباری مواقع کی قانونی ضمانت کا مطالبہ کرتے ہوئے سنگلدان اور ملحقہ علاقوں میں کام کرنے والی بنیادی ڈھانچے کی کمپنیوں اور ذیلی ٹھیکیداروں سے مقامی باشندوں کو روزگار میں سو فیصد ترجیح دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ سطح کی تکنیکی و انتظامی ملازمتوں سے لے کر ہنرمند و غیر ہنرمند مزدوروں، ٹرانسپورٹ، سامان کی فراہمی اور چھوٹے ذیلی ٹھیکوں تک مقامی افراد کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مقامی تعلیم یافتہ نوجوانوں کی قیمت پر بیرونی افرادی قوت کو لانا برداشت نہیں کیا جائے گا۔
اس موقع پر معروف مذہبی عالم مفتی بشیر احمد (سمبر) اور نوجوان رہنما خادم وانی نے ضلع کی تمام سیاسی جماعتوں اور منتخب نمائندوں سے اپیل کی کہ وہ باہمی اختلافات اور گروہی سیاست کو ترک کرکے رامبن کے وسیع تر مفاد میں متحد ہوں۔
جے کے ایس اے کے ورکنگ صدر ایڈووکیٹ مبشر نے کہا کہ یہ رامبن کے لیے ایک اہم اور فیصلہ کن مرحلہ ہے اور تقسیم و منفی سیاست علاقے کی اجتماعی مذاکراتی طاقت کو کمزور کرے گی۔ انہوں نے تمام سیاسی وابستگیوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ ضلع کی زمین، وسائل اور مستقبل کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں۔
ایس جے اے سی کے رکن مدثر عظمت میر نے کمیٹی کے کام پر ہونے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا، ’’ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، انہیں بتانا چاہیے کہ وہ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔‘‘
کنونشن میں دھرم کے سابق سرپنچ الطاف حسین، ریٹائرڈ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر محمد اسلم ملک، محمد سید دار، فیاض احمد کھاکمیٹ، عرفان احمد میر، محمد شریف ڈلوہ، ذاکر حسین پاچو، جان محمد، عبدالمجید خان، نذیر بھٹ، شاکر الاسلام، مدثر عظمت میر اور محمد یوسف سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے نمائندوں اور ماہرین نے بھی اظہار خیال کیا۔
مقررین نے چناب خطے کی سماجی و اقتصادی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے لیے روزگار، صحت عامہ کی مناسب سہولیات اور منصفانہ سلوک کی ضمانت کے بغیر بڑے ترقیاتی منصوبوں کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانا مشکل ہوگا۔
اجلاس میں متفقہ طور پر مطالبہ کیا گیا کہ حاصل کی جانے والی تمام رہائشی، تجارتی اور زرعی املاک کے لیے RFCTLARR Act, 2013 پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ کمیٹی نے کئی دہائیاں قبل حاصل کی گئی مگر تاحال غیر استعمال شدہ اراضی کا شفاف قانونی جائزہ لینے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ ایسی زمینیں واپس کی جائیں یا موجودہ مارکیٹ قوانین کے تحت نئے سرے سے معاوضے کا تعین کیا جائے۔
اس کے علاوہ رہنماؤں نے سڑکوں کی رابطہ کاری، سرنگوں کی سمت بندی اور بائی پاس کوریڈورز سے متعلق سرکاری نقشے اور منصوبے فوری طور پر عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رامبن کو منصوبے کا مرکزی انتظامی اور اقتصادی مرکز برقرار رکھا جانا چاہیے۔
شرکا نے چناب بیسن کے نازک ماحولیاتی نظام کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ ایس جے اے سی نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے سخت اقدامات، انسانی آبادیوں اور قدرتی آبی ذرائع کے قریب غیر سائنسی طریقے سے ملبہ پھینکنے اور بڑے پیمانے پر بلاسٹنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس کا مطالبہ کیا۔
اختتام پر کنونشن کے منتظم اوم کار سنگھ نے بڑی تعداد میں شرکت کرنے پر عوام کا شکریہ ادا کیا اور اعلان کیا کہ ساولکوٹ پروجیکٹ کے بولی اور عمل درآمد کے مراحل کے دوران عوامی نگرانی برقرار رکھنے کے لیے ایس جے اے سی رامبن کے تمام تحصیلوں اور بلاکس میں اپنی عوامی رابطہ مہم مزید وسیع کرے گی۔