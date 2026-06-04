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حقوق کے لیے متحد رامبن: ایس جے اے سی نے ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے خلاف پرامن ریلی کی قیادت کی
شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی بڑے ترقیاتی منصوبے کےنفاذ کےدوران مقامی لوگوں کے مفادات کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔
Published : June 4, 2026 at 4:38 PM IST
رامبن (نواز رونیال ): ضلع رامبن کے امبن علاقے میں جمعرات کے روز 1856 میگاواٹ ساولاکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے متعلق مقامی عوام کے حقوق، شفافیت، منصفانہ معاوضے اور روزگار کے مطالبات کے حق میں ایک بڑی اور پُرامن عوامی ریلی منعقد کی گئی۔ یہ ریلی ساولاکوٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت میں نکالی گئی، جس میں امبن، ساولاکوٹ اور ملحقہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں مرد و خواتین، نوجوانوں، سماجی کارکنوں اور معزز شہریوں نے شرکت کی۔
ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مقامی آبادی کے حقوق کے تحفظ، زمین کے حصول کے عمل میں شفافیت، مناسب بازآبادکاری اور متاثرہ خاندانوں کے لیے منصفانہ معاوضے کے مطالبات درج تھے۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی بڑے ترقیاتی منصوبے کے نفاذ کے دوران مقامی لوگوں کے مفادات کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے تاکہ ترقی کے ثمرات براہِ راست متاثرہ آبادی تک پہنچ سکیں۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ساولاکوٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر ایڈووکیٹ فیروز خان نے کہا کہ کمیٹی اور مقامی عوام ترقیاتی منصوبوں کے مخالف نہیں بلکہ خطے میں ترقی، بجلی کی پیداوار اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ترقی کے نام پر مقامی لوگوں کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ ساولاکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے متاثر ہونے والے خاندانوں کو ان کی زمینوں، مکانات اور دیگر املاک کے عوض موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق منصفانہ اور شفاف معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ متاثرہ افراد کی بازآبادکاری کے لیے ایک جامع اور قابلِ عمل پالیسی مرتب کی جائے تاکہ انہیں مستقبل میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ایڈووکیٹ فیروز خان نے مطالبہ کیا کہ منصوبے سے متعلق تمام فیصلوں اور اقدامات میں مکمل شفافیت کو یقینی بنایا جائے اور مقامی عوام کو اعتماد میں لیا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ منصوبے کے دوران اور بعد میں پیدا ہونے والے روزگار کے مواقع میں مقامی نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر شامل کیا جائے تاکہ علاقے میں بے روزگاری کے مسئلے کو کم کیا جا سکے اور مقامی آبادی خود کو ترقیاتی عمل کا حقیقی حصہ محسوس کرے۔
ریلی کے دوران دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور حکومت، انتظامیہ اور منصوبے پر عملدرآمد کرنے والے اداروں سے اپیل کی کہ وہ عوامی خدشات کا سنجیدگی سے نوٹس لیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مقامی لوگوں کی رضامندی، اعتماد اور تعاون کے بغیر کسی بھی بڑے منصوبے کی کامیابی ممکن نہیں۔
شرکاء نے پُرامن انداز میں اپنے مطالبات پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ حکومت اور متعلقہ حکام عوامی آواز کو سنیں گے اور ساولاکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے متاثرہ افراد کے جائز مطالبات پورے کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں گے۔
ریلی پُرامن طور پر اختتام پذیر ہوئی، ساولاکوٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا کہ اگر مقامی عوام کے حقوق اور مطالبات کو نظر انداز کیا گیا تو وہ آئندہ بھی جمہوری اور پُرامن طریقے سے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔