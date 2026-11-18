ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن کی ایس ایس پی نے جرائم اور سکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا؛ افسران کو چوکسی بڑھانے کی دی ہدایت
اجلاس کے دوران جرائم کی روک تھام، زیرِ التوا مقدمات کی تفتیش، امن وامان کے انتظامات اور مجموعی سکیورٹی اقدامات کا جامع جائزہ لیا گیا۔
By PTI
Published : November 18, 2026 at 11:04 AM IST
رامبن، جموں و کشمیر (پی ٹی آئی): ضلع رامبن کی سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) انا لتا سنہا نے ضلع میں امن و امان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جرائم اور سکیورٹی سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی اور افسران کو چوکسی بڑھانے کی ہدایت دی۔
حکام کے مطابق، سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس انا لتا سنہا کی موجودگی میں اجلاس کے دوران جرائم کی روک تھام، زیرِ التوا مقدمات کی تفتیش، امن و امان کے انتظامات اور مجموعی سکیورٹی اقدامات کا جامع جائزہ لیا گیا۔
*SSP Ramban chairs Security and Crime Review meeting @igp_jammu @OfficeOfLGJandK @rphqdkr_jkp @ZPHQJammu @SinhaAnna https://t.co/wGcdWJWOJ2— District Police Ramban (@RambanPolice) November 17, 2026
تفتیشی عمل کو تیز کرنے اور پیشہ ورانہ پولیسنگ کی ہدایت
پیشہ ورانہ اور نتیجہ خیز پولیسنگ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایس ایس پی انا لتا سنہا نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ مقدمات کی تفتیش کے عمل کو تیز کریں اور زیرِ التوا کیسز کو بروقت نمٹانے کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے جرائم کی روک تھام کے اقدامات کو مزید مضبوط بنانے اور پولیس کے جوابی نظام (رسپانس میکانزم) کو بہتر کرنے پر بھی زور دیا۔
گشت، ناکہ بندی اور انٹیلی جنس نظام میں بہتری
اجلاس میں امن و امان اور عوامی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے فیلڈ میں چوکسی بڑھانے، علاقے پر تسلط (ایریا ڈومینیشن) میں اضافے، باقاعدہ گشت اور شاہراہوں پر ناکہ بندی و چیکنگ کو مزید سخت کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ افسران کو ہدایت کی گئی کہ وہ انٹیلی جنس جمع کرنے کے نظام کو مزید فعال بنائیں، دیگر سکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ قریبی تال میل برقرار رکھیں اور سماج دشمن و جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز سخت کارروائی عمل میں لائیں۔
عوام و پولیس کے درمیان رابطوں اور جوابدہی پر توجہ
سرکاری بیان کے مطابق، اجلاس میں عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد اور رابطوں کو مضبوط بنانے، ہر سطح پر محکمانہ جوابدہی کو یقینی بنانے اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے فعال طرزِ عمل اپنانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر ایس ایس پی نے تمام پولیس افسران کو ہدایت دی کہ وہ پورے ضلع میں امن، سلامتی اور قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے ہمہ وقت چوکس اور پرعزم رہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پیشہ ورانہ پولیسنگ، فوری ردعمل اور قانون کا مؤثر نفاذ رامبن پولیس کی اولین ترجیحات ہیں۔