رامبن میں جدید سہولیات سے لیس ضلع عدالتی کمپلیکس کا مطالبہ
جموں کے ضلع رامبن میں کانگریس کے سینئر لیڈر صدر فیروز خان نے ضلع سطح پر جدید ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کی مانگ کی۔
Published : January 17, 2026 at 10:29 AM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں کانگریس کے سینئر لیڈر اور این ایس یو آئی کے سابق قومی صدر فیروز خان نے آج رامبن میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی پختہ یقین رکھتی ہیکہ مضبوط ادارے، سماجی انصاف اور جامع ترقی صحت مند جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ تاہم ضلع رامبن کی موجودہ حالت حکومتی دعوؤں اور زمینی حقائق کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو عیاں کرتی ہے۔
انہوں نے ضلع رامبن میں جدید ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کی مسلسل عدم موجودگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ بار بار یقین دہانیوں کے باوجود اور اس حقیقت کے باوجود کہ جموں و کشمیر کے تقریباً تمام اضلاع کو جدید ترین عدالتی ڈھانچہ فراہم کیا گیا ہے، رامبن میں قدیم اور ناکافی سہولیات کے ساتھ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ طویل نظر انداز انصاف تک رسائی کو براہ راست متاثر کرتا ہے، خاص طور پر غریب، پسماندہ اور جغرافیائی طور پر مشکل علاقوں میں رہنے والوں کے لیے۔
انہوں نے رام بن میں ایک مکمل اور جدید ضلع عدالتی کمپلیکس کے لیے فوری طور پر بجٹ مختص کرنے کا مطالبے کے علاوہ نوجوانوں کے لیے مستقل اور ٹھوس روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر زور دیا۔
انہوں نے رام بن میں ایک یونیورسٹی کیمپس یا اعلیٰ تعلیمی ادارے کے قیام کا بھی مطالبہ کیا تاکہ تعلیمی سہولیات کی کمی کے باعث طلبہ کو ضلع سے باہر ہجرت پر مجبور نہ ہونا پڑے۔