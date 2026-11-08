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رامبن: قومی شاہراہ پر پولیس کی گاڑی اُلٹ گئی، 3 اہلکار زخمی
گاڑی میں سوار ایس ایچ او چندرکوٹ، انسپکٹر وکی تھاپا معمولی زخموں کے ساتھ محفوظ رہے، جبکہ تین دیگر اہلکار زخمی ہوئے۔
Published : November 8, 2026 at 4:50 PM IST
رامبن: جموں سرینگر قومی شاہراہ 44 پر ضلع رام بن کے چندرکوٹ علاقے میں ایک مسافر بس کی ٹکر سے پولیس کی پٹرولنگ گاڑی اُلٹ گئی، جس کے نتیجے میں تین پولیس اہلکار معمولی زخمی ہو گئے۔ پولیس کی گاڑی معمول کے مطابق گشت پر مامور تھی کہ ایک مسافر بس نے اسے زور دار ٹکر مار دی، جس سے گاڑی سڑک پر پلٹ گئی اور اسے شدید نقصان پہنچا۔
گاڑی میں سوار ایس ایچ او چندرکوٹ، انسپکٹر وکی تھاپا معمولی زخموں کے ساتھ محفوظ رہے، جبکہ تین دیگر اہلکار زخمی ہوئے۔ حادثے کے وقت قائدِ حزبِ اختلاف اور بی جے پی کے سینئر رہنما سنل شرما کا قافلہ بھی وہیں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے حادثہ دیکھتے ہی اپنا قافلہ روکا اور انسانی ہمدردی کے تحت خود امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔
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بعد ازاں پولیس، سی آر پی ایف، فوج، 'ٹیم ہمدرد' کے رضاکاروں اور مقامی شہریوں کی مدد سے زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر ضلع اسپتال رام بن منتقل کیا گیا جہاں انہیں طبی امداد دی گئی۔ سنل شرما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قومی شاہراہ پر، خصوصاً کراسنگ پوائنٹس پر گاڑی چلاتے ہوئے اضافی احتیاط برتنا ناگزیر ہے تاکہ اس قسم کے حادثات سے بچا جا سکے اور قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔