رام بن قتل کیس، ملزم کو پولیس نے کیا تلنگانہ سے گرفتار
مارچ کے پہلے ہفتے میں رام بن میں ایک دوشیزہ کی لاش برآمد ہونے کے بعد علاقے میں حالات کشیدہ ہوئے تھے۔
Published : March 13, 2026 at 11:46 AM IST
رامبن (نواز رونیال ): صوبہ جموں کے رامبن ضلع میں پولیس نے 2 مارچ کو ہوئے دوشیزہ کے قتل کیس کو حل کرنے اور قاتل کو ریاست تلنگانہ سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
ایس ایس پی رامبن، ارون گپتا، نے میڈیا کو تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ قتل کرنے کے بعد ملزم فرار تھا جسے رامبن پولیس کی ایک خصوصی ٹیم نے رام چندرپورم، تلنگانہ سے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا تیز دھار چاقو بھی برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
رام بن پولیس نے ملزم کی شناخت محمد اشرف ولد عبدالغنی ساکن سار، تحصیل مہور، ضلع ریاسی کے طور پر کی ہے۔ اس کے خلاف پولیس اسٹیشن گول میں ایف آئی آر نمبر زیر نمبر 11/2026 بھارتیہ نیاے سنہیتا (BNS) کی دفعات 64 اور 103(1) کے تحت درج کی گئی ہے اور معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
پریس کانفرنس کے دوران ایس ایس پی نے بتایا کہ وہ جلد ہی اس معاملے میں چارج شیٹ داخل کریں گے۔
یاد رہے کہ اس ماہ کے ابتدا میں پولیس اسٹیشن گول میں گمشدگی کی ایک رپورٹ درج کرائی گئی تھی جس میں زاہدہ بانو دختر محمد یعقوب خان ساکن پراتمولہ گول کے لاپتہ ہونے کی شکایت درج کی گئی تھی۔ رپورٹ موصول ہوتے ہی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی تاکہ لاپتہ لڑکی کو تلاش کیا جا سکے۔
اسی دوران شام تقریباً 7 بجے پی ایس آئی سنیل رسکوترہ کو اطلاع ملی کہ گول قصبے سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور منزم کنڈا کے جنگلاتی علاقے میں لڑکی کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا اور تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ لاش اسی دوشیزہ کی ہے کہ جس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کی گئی تھی۔
پولیس نے فوری طور پر کیس درج کرکے تحقیقات شروع کی اور ملزم کو چند دنوں میں ہی گرفتار کر کے قتل کے معمہ کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔
