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جموں کشمیر، سرکار ٹیچر کے خلاف عصمت دری کا کیس درج، ملزم فرار
سرکاری ٹیچر کے خلاف 17نومبر کو کیس درج ہوا ہے جبکہ شکایت کے مطابق واقعہ 10نومبر کی شام کو پیش آیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 19, 2026 at 8:28 PM IST
رامبن (نواز رونیال): صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع رامبن میں ایک خاتون کے گھر میں مبینہ طور پر زبردستی داخل ہو کر اس کے ساتھ عصمت دری کرنے کے الزام میں رامبن پولیس نے ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر کے خلاف عصمت دری کا مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ معاملہ ضلع کے دھندرتھ علاقے کے لکھنوتہ نامی گاؤں میں پیش آیا ہے اور گرفتاری سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور فی الحال فرار ہے۔
ملزم کی شناخت گندھرب سنگھ ولد روبیل سنگھ، ساکن لکھنوتہ، دھندرتھ، ضلع رامبن کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ ہائر سیکنڈری اسکول (HSS) دھندرتھ میں ماسٹر گریڈ کے استاد کی حیثیت سے تعینات ہے۔
رام بن پولیس کے مطابق متاثرین کی شکایت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 10 اکتوبر 2026 کو رات تقریباً 11 بجے متاثرہ خاتون کا شوہر ، موہندر سنگھ، گھر پر موجود نہیں تھا اور وہ اکیلی تھی۔ خاتون کا الزام ہے کہ ملزم بغیر اجازت اور زبردستی اس کے گھر میں داخل ہوکر اسے پکڑااس کا منہ بند کیا اور دھمکیاں دیتے ہوئے مزاحمت کے باوجود اس کے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی کی۔
بعد ازاں خاتون نے پولیس اسٹیشن رامبن سے رجوع کیا اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) رامبن کو بھی تحریری شکایت پیش کرتے ہوئے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ایس ایس پی کی مداخلت کے بعد پولیس نے 17 نومبر کو ایف آئی آر نمبر 298/2026 درج کی، جس میں بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی دفعات 64، 331(6) اور 351(2) شامل کی گئی ہیں۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
پولیس نے متاثرہ خاتون کا بیان قانونی ضابطوں کے تحت درج کروانے کے لیے اسےاج جوڈیشل مجسٹریٹ رامبن کے سامنے بھی پیش کیا۔ اس سلسلے میں جب پولیس اسٹیشن رامبن کے ایس ایچ او وکرم سنگھ پریہار سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ ملزم اس وقت فرار ہے اور گرفتاری سے بچ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم کی تلاش اور گرفتاری کے لیے خصوصی پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔
دریں اثنا، متاثرہ خاتون نے ایس ایس پی رامبن سے اپیل کی ہے کہ ملزم کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پولیس کے مطابق معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
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