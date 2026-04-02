رامبن پولیس نے 8.60 لاکھ روپے کی مالیت کے 46 گمشدہ سیل فون برآمد کیے
ایس ایس پی ارون گپتا کے مطابق یہ فونز یوٹی کے مختلف علاقوں کے علاوہ باہر کے مقامات سے بھی ٹریس کیے گئے۔
Published : April 2, 2026 at 7:29 AM IST
رامبن (نواز رونیال ): جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں جموں و کشمیر پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ سائبر پولیس اسٹیشن رامبن نے کامیابی کے ساتھ 46 گمشدہ موبائل فونز برآمد کر لیے ہیں، جن کی مجموعی مالیت تقریباً 8.6 لاکھ روپے ہے، اور انہیں ان کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
اس سلسلے میں ضلع پولیس سربراہ ایس ایس پی ارون گپتا نے بتایا کہ یہ فونز جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ یونین ٹیریٹری سے باہر کے مقامات سے بھی ٹریس کیے گئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ برآمدگی سائبر پولیس ٹیم نے CEIR پورٹل، جدید تکنیکی آلات اور منظم تفتیشی طریقۂ کار کا استعمال کرتے ہوئے انجام دی۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ 2024 میں ضلع رامبن میں سائبر پولس اسٹیشن/سائبر سیل کے قیام کے بعد سے، تقریباً 40 لاکھ مالیت کے کل 240 گمشدہ موبائل فونز کا کامیابی سے سراغ لگایا گیا، اور بازیاب کیا گیا، اور واپس کیا گیا۔
ضلعی پولیس رامبن نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور جوابدہ اور ٹیکنالوجی پر مبنی پولیسنگ کے ذریعے عوامی اعتماد کو مضبوط بنانے پر اپنی مسلسل توجہ پر زور دیا۔