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دیوالی کے موقعے پر رامبن میں سکیورٹی سخت، 449 گاڑیاں چالان، 36 ضبط اور 44 افراد پابندِ ضمانت
دیوالی کے موقعے پر عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے رام بن پولیس نے شام کا گشت اور چیکنگ تیز کر دی۔
Published : November 8, 2026 at 7:32 AM IST
رامبن (نواز رونیال) مرکزی زیرِ انتظام علاقے جموں و کشمیر کے ضلع رام بن میں دیوالی کے تہوار کے پیشِ نظر پولیس نے ضلع بھر میں حفاظتی انتظامات اور احتیاطی اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں، تاکہ تہوار پُرامن ماحول میں منایا جا سکے، امن و امان کی صورتحال برقرار رہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا سدِ باب یقینی بنایا جا سکے۔
حفاظتی انتظامات کے تحت پولیس ٹیموں نے اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) کے ساتھ مل کر شام کے اوقات میں پیدل گشت، علاقے کی نگرانی اور حساس مقامات پر چیکنگ کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ خصوصی طور پر ان علاقوں پر توجہ دی جا رہی ہے جہاں منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کا خدشہ ہے۔
پولیس کے مطابق، گزشتہ سات روز کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 449 گاڑیوں کے چالان کیے گئے، جب کہ قانون کے مطابق 36 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔ اس کے علاوہ، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 44 افراد کے خلاف احتیاطی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے انہیں پابندِ ضمانت کیا گیا۔
سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) رام بن، انا لتا سنہا نے بتایا کہ حفاظتی اقدامات میں اضافے کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ لوگ دیوالی کا تہوار پُرامن اور محفوظ ماحول میں منا سکیں۔
ایس ایس پی نے کہا، ’’بنیادی طور پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر شہری دیوالی کا تہوار محفوظ طریقے سے منا سکے۔ اسی مقصد کے تحت گزشتہ 10 روز سے پولیس نے پیدل گشت اور احتیاطی کارروائیوں میں تیزی لائی ہے۔ اگر اعداد و شمار کی بات کریں تو گزشتہ سات روز کے دوران 449 گاڑیوں کے چالان کیے گئے، قانون کے مطابق 36 گاڑیاں ضبط ہوئیں اور 44 افراد کے خلاف احتیاطی کارروائی عمل میں لائی گئی۔‘‘
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انہوں نے مزید کہا کہ پولیس اہلکاروں کو اہم اور حساس مقامات پر تعینات کیا گیا ہے، جب کہ مشتبہ نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے شام کے اوقات میں گشت اور چیکنگ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق، ان اقدامات کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان بہتر تال میل کو فروغ دینا، سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کرنا اور تہوار کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹنا ہے۔
رام بن پولیس نے عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں، ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، چوکس رہیں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی پولیس تھانے یا چوکی کو دیں۔ پولیس نے تہوار کے سیزن کے دوران ضلع رام بن میں امن و امان، عوامی تحفظ اور محفوظ ماحول برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
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