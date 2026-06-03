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رامبن پولیس نے مویشی اسمگلنگ کے منظم جرم میں 30 لاکھ روپے کی جائیداد ضبط کر لی
رامبن پولیس نے سیکشن 107 بی این ایس ایس کے تحت مویشیوں کی اسمگلنگ کے منظم جرم میں 30 لاکھ روپے کی جائیداد ضبط کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 3, 2026 at 10:09 AM IST
رامبن (نواز رونیال): مرکز کے زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں مویشی اسمگلنگ اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر جمع کی گئی جائیداد کے خلاف جاری مہم کے تحت ضلع پولیس رامبن نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) 2023 کی دفعہ 107 کے تحت تقریباً 30 لاکھ روپے مالیت کی منقولہ جائیداد ضبط کر لی ہے۔
یہ کارروائی ایف آئی آر نمبر 248/2025 کی تفتیش کے دوران عمل میں لائی گئی، جو پولیس اسٹیشن رامبن میں بھارتیہ نیاے سنہتا (BNS) کی دفعہ 223 اور پریوینشن آف کرویلٹی ٹو اینیملز ایکٹ کی دفعہ 11 کے تحت درج کی گئی تھی۔
تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ملزم نے مبینہ طور پر مویشی اسمگلنگ، چوری اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے مختلف اثاثے جمع کیے تھے۔ مزید تحقیقات سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ ملزم کی ملکیت میں موجود ایک گاڑی مویشی اسمگلنگ اور چوری سے حاصل شدہ مجرمانہ آمدنی سے خریدی گئی تھی۔
تحقیقات کے دوران جمع کیے گئے شواہد کی بنیاد پر رامبن پولیس نے مجاز عدالت سے رجوع کیا اور قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت ضبطی کے احکامات حاصل کیے۔ چنانچہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے اور تحصیلدار رامبن کی موجودگی میں نذیر حسین ولد شیر محمد کے نام سے رجسٹرڈ گاڑی کو باضابطہ طور پر ضبط کر لیا گیا۔
ضبط کی گئی جائیداد کی مجموعی تخمینی مالیت تقریباً 30 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔
ضلع پولیس رامبن مویشی اسمگلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل شدہ اثاثوں کی نشاندہی، سراغ رسانی اور قانونی تقاضوں کے مطابق ضبطی کو یقینی بنایا جائے گا۔
رامبن پولیس نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ وہ منظم جرائم کی مالی بنیادوں کو ختم کرنے اور قانون کی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے اپنی کارروائیاں بلا تعطل جاری رکھے گی۔
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