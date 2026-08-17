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مویشیوں کی اسمگلنگ کے معاملے میں 18 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد قرق
یہ کارروائی پولیس اسٹیشن رامبن میں درج ایف آئی آر کی تحقیقات کے دوران عمل میں لائی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 17, 2026 at 9:54 AM IST
رامبن(نواز رونیال) : جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں جموں و کشمیر پولیس نے مویشی اسمگلنگ کے منظم جرائم اور مجرمانہ سرگرمیوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر جمع کی گئی دولت کے خلاف کارروائی جاری رکھتے ہوئے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) 2023 کی دفعہ 107 کے تحت تقریباً 18 لاکھ روپے مالیت کی منقولہ جائیداد قرق کر دی ہے۔
یہ کارروائی پولیس اسٹیشن رامبن میں درج ایف آئی آر نمبر 86/2026 کی تحقیقات کے دوران عمل میں لائی گئی۔ مذکورہ ایف آئی آر بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی دفعہ 223 اور انسدادِ جانوروں پر ظلم ایکٹ کی دفعہ 11 کے تحت درج کی گئی ہے۔
تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ملزم نے مبینہ طور پر مویشی اسمگلنگ، چوری اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے اثاثے جمع کیے تھے۔ مزید تفتیش سے انکشاف ہوا کہ ملزم کی ملکیت میں موجود ایک گاڑی مبینہ طور پر مویشی اسمگلنگ اور چوری سے حاصل ہونے والی مجرمانہ آمدنی سے خریدی گئی تھی۔
تحقیقات کے دوران جمع کیے گئے شواہد کی بنیاد پر رامبن پولیس نے مجاز عدالت سے رجوع کیا اور قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت جائیداد منسلک کرنے کے احکامات حاصل کیے۔ عدالت کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تحصیلدار رامبن کی موجودگی میں درج ذیل گاڑی کو باضابطہ طور پر منسلک کر دیا گیا،مالک عمر احمد گوجر کھٹانہ ولد ممتاز احمد، ساکن نرسنگر، لارنو، ضلع اننت ناگ، کشمیر بتایا گیا۔
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منسلک جائیداد کی کل تخمینی مالیت تقریباً 18 لاکھ روپے بتائی گئی ہے،ضلع پولیس رامبن نے مویشی اسمگلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جرائم کے ذریعے حاصل کیے گئے اثاثوں کی نشاندہی، سراغ رسانی اور قانون کے مطابق ان کی منسلکی کا عمل جاری رکھا جائے گا۔رامبن پولیس نے منظم جرائم کو تقویت دینے والے معاشی ڈھانچے کو ختم کرنے اور قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔