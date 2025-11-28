ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن پولیس نے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ اپ لوڈ کرنے پر ایک نوجوان کو کیا گرفتار
پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم کو حراست میں لے کر معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔
Published : November 28, 2025 at 10:48 PM IST
رامبن (جموں کشمیر): مرکزی زیر اہتمام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رام بن کے سب ڈویژن گول میں اُس وقت سخت غم و غصے کی فضا پیدا ہو گئی جب سماجی رابطہ گاہ فیس بک پر ایک مقامی نوجوان کی جانب سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی الا السلام سے متعلق مبینہ طور پر گستاخانہ الفاظ کے اسکرین شاٹس سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ اس واقعے نے علاقے میں بے حد تشویش اور ناراضگی کو جنم دیا۔
پولس ذرائع کے مطابق سب ڈیوزن گول کے علاقہ دلواہ گول سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی نوجوان کے خلاف اس پوسٹ کے سامنے آنے کے بعد متعد د افراد نے تھانہ پولیس گول میں ایک تحریری شکایات درج کرائیں۔ شکایات کے جائزے کے بعد پولیس نے مذکورہ شخص کے خلاف مقدمہ علت نمبر 0090 کے تحت دفعات BNS/2023(2)352/353(2)196 کے مطابق کارروائی شروع کر دی ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گول ہمیشہ امن و بھائی چارے کی مثال رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی کار روائیاں کشیدگی اور بے چینی کو جنم دیتی ہیں۔ مقامی لوگوں نے پولیس اور سول انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو فوری طور گر فتار کیا جائے اور سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی شخص مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی جرأت نہ کر سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایسے عناصر جو سوشل میڈ یا کا غلط استعمال کرتے ہوئے مذہبی جذبات بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ناگزیر ہے تاکہ علاقائی امن و امان برقرار رہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم کو حراست میں لے کر معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور تمام قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کار روائی آگے بڑھائی جائے گی۔