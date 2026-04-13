رامبن واقعہ: سیاسی بیانات کے بیچ انتظامیہ کا مؤقف، لاش اب تک برآمد نہیں ہوئی
رامبن واقعہ: سیاسی بیانات کے بیچ انتظامیہ کا مؤقف، لاش اب تک برآمد نہیں ہوئی
Published : April 13, 2026 at 9:28 AM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): ضلع رامبن کے مگركوٹ علاقے میں پیش آئے مبینہ واقعہ پر جہاں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے، وہیں دوسری جانب ضلعی انتظامیہ نے بتایا کہ تاحال کسی بھی شخص کی لاش برآمد نہیں ہوئی ہے اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اب تک کسی بھی ہلاکت کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے، جب کہ سیاسی بیانات میں قتل کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔
ایم ایل اے بنیہال سجاد شاہین،ایم ایل اے رامبن ارجن سنگھ رجو اور سینئر کانگریس رہنما نے اس واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے قتل کے الزامات عائد کیے ہیں اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے وہیں ایم ایل اے بنیہال سجاد شاہین نے ائ ٹی وی بھارت کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بتایا جاتا ہیں کہ پوگل پرستان کا ایک شخص گائے لیکر ارہا تھا اور اس کے پاس باضابطہ گائے کو گھر تک پہنچانے کے لئے سرکاری اجازت نامہ بھی تھا تاہم ڈگدول کے مقام پر چند مشتبہ افراد نے ان پر حملہ کیا مارا پیٹا اور خوف و حراس کرنے کی کوشش کی اور یہ مشتبہ افراد ڈگدول کے لوگ تھے اپنی جان بچانے کے لئے اس نے نیچے چھلانگ لگائی اور دریا میں قود گیا انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں گھروں میں گائے کو پالا جاتا ہیں واقعہ پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے نہایت تشویشناک قرار دیا انہوں نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق پوگل کے ایک شخص کو ڈگڈول سے تعاقب کر کے بے دردی سے مارا پیٹا گیا انہوں نے مزید کہا کہ ریسکیو آپریشن جاری ہیں اور میں خد موقع واردات پر موجود ہوں انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائے غیر جانبدار اور وقت مقررہ کے اندر تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ وہیں انہوں نے کہا کہ ابھی لاش برآمد نہیں ہوئی ہیں اور ریسکیو آپریشن جاری ہیں
ایم ایل اے رامبن ارجن سنگھ رجو نے بھی اس واقعہ کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ مبینہ طور پر مگركوٹ قومی شاہراہ کے قریب ایک شخص کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا انہوں نے مکمل تحقیقات، فوری انصاف اور شاہراہوں پر سکیورٹی کے بہتر انتظامات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ایسے واقعات کسی بھی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے۔
سینئر کانگریس رہنما اور سابق وزیر وقار رسول وانی نے بھی اس واقعہ کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ہولناک قتل قرار دیا۔ انہوں نے مبینہ طور پر خود ساختہ "گئو رکھشکوں" کے ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے فوری گرفتاریوں اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
تاہم ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے ای ٹی وی بھارت سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ علاقہ انتہائی گہری کھائی پر مشتمل اور خطرناک ہے،جہاں اندھیرے کے باعث آپریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ان کے مطابق ڈرونز،کیو آر ٹی ٹیمیں، پولیس اور دیگر ٹیمیں تلاش میں مصروف ہیں، تاہم اندھیرے کے پیش نظر ریسکیو آپریشن کو عارضی طور پر معطل کیا جا سکتا ہے اور کل صبح سویرے دوبارہ شروع کیا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ واقعہ کی اصل نوعیت تحقیقات کا معاملہ ہے اور پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے جب کہ وہ خود ریسکیو سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں
اور ایک پولیس افسر نے بھی ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے اور جب تک کوئی لاش برآمد نہیں ہوتی یا آپریشن مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہوگا۔ جبکہ سیاسی سطح پر اس واقعہ پر بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔
رامبن واقعہ؟
سیاسی بیانات کے بیچ انتظامیہ کا مؤقف،لاش برآمد نہیں ہوئی۔ ضلع رامبن کے مگركوٹ علاقے میں پیش آئے مبینہ واقعہ پر جہاں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے دوسری جانب ضلعی انتظامیہ نے بتایا کہ تاحال کسی بھی شخص کی لاش برآمد نہیں ہوئی ہے اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔انتظامیہ کے مطابق اب تک کسی بھی ہلاکت کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے،جبکہ سیاسی بیانات میں قتل کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔
ایم ایل اے بنیہال سجاد شاہین،ایم ایل اے رامبن ارجن سنگھ رجو اور سینئر کانگریس رہنما نے اس واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے قتل کے الزامات عائد کیے ہیں اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے وہیں ایم ایل اے بنیہال سجاد شاہین نے ائ ٹی وی بھارت کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بتایا جاتا ہیں کہ پوگل پرستان کا ایک شخص گائے لیکر ارہا تھا اور اس کے پاس باضابطہ گائے کو گھر تک پہنچانے کے لئے سرکاری اجازت نامہ بھی تھا تاہم ڈگدول کے مقام پر چند مشتبہ افراد نے ان پر حملہ کیا مارا پیٹا اور خوف و حراس کرنے کی کوشش کی اور یہ مشتبہ افراد ڈگدول کے لوگ تھے اپنی جان بچانے کے لئے اس نے نیچے چھلانگ لگائی اور دریا میں قود گیا انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں گھروں میں گائے کو پالا جاتا ہیں واقعہ پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے نہایت تشویشناک قرار دیا انہوں نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق پوگل کے ایک شخص کو ڈگڈول سے تعاقب کر کے بے دردی سے مارا پیٹا گیا انہوں نے مزید کہا کہ
ریسکیو آپریشن جاری ہیں اور میں خد موقع واردات پر موجود ہوں انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائے غیر جانبدار اور وقت مقررہ کے اندر تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ وہیں انہوں نے کہا کہ ابھی لاش برآمد نہیں ہوئی ہیں اور ریسکیو آپریشن جاری ہیں
ایم ایل اے رامبن ارجن سنگھ رجو نے بھی اس واقعہ کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ مبینہ طور پر مگركوٹ قومی شاہراہ کے قریب ایک شخص کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا انہوں نے مکمل تحقیقات، فوری انصاف اور شاہراہوں پر سکیورٹی کے بہتر انتظامات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ایسے واقعات کسی بھی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے۔
سینئر کانگریس رہنما اور سابق وزیر وقار رسول وانی نے بھی اس واقعہ کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ہولناک قتل قرار دیا۔ انہوں نے مبینہ طور پر خود ساختہ "گئو رکھشکوں" کے ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے فوری گرفتاریوں اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
تاہم ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے ای ٹی وی بھارت سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ علاقہ انتہائی گہری کھائی پر مشتمل اور خطرناک ہے،جہاں اندھیرے کے باعث آپریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ان کے مطابق ڈرونز،کیو آر ٹی ٹیمیں، پولیس اور دیگر ٹیمیں تلاش میں مصروف ہیں،تاہم اندھیرے کے پیش نظر ریسکیو آپریشن کو عارضی طور پر معطل کیا جا سکتا ہے اور کل صبح سویرے دوبارہ شروع کیا جائے گا
انہوں نے مزید کہا کہ واقعہ کی اصل نوعیت تحقیقات کا معاملہ ہے اور پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے جبکہ وہ خود ریسکیو سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں
اور ایک پولیس افسر نے بھی ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے اور جب تک کوئی لاش برآمد نہیں ہوتی یا آپریشن مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہوگا۔
جموں کشمیر کے ضلع رامبن کے مگركوٹ علاقے میں پیش آئے مبینہ واقعہ کے دوسرے دن ریسکیو آپریشن آج صبح دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس،مقامی این جی او کیو آر ٹی کی مشترکہ ٹیمیں علاقے میں تلاش کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس کے مطابق دشوار گزار اور گہری کھائیوں پر مشتمل اس علاقے میں ڈرونز کی مدد سے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب مقامی لوگوں کے مطابق احتیاطی اقدام کے طور پر ضلع رامبن میں موبائل انٹرنیٹ سروس کو موبائل انٹرنیٹ سروس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا تاہم پولیس نے ائی ٹی وی بھارت کو اس بات کی تصدیق نہیں کی مقامی لوگوں کے مطابق موبائل انٹرنیٹ سروس کو ڈاؤن گریڈ کیے جانے کے باعث علاقے میں ڈیٹا اسپیڈ متاثر ہوئی ہےجس سے صارفین کو سست رفتار انٹرنیٹ تک محدود رسائی اور ویڈیو اسٹریمنگ یا بڑی فائلز ڈاؤن لوڈ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی لوگوں کے مطابق واقعہ کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پایا جا رہا ہے اور لوگ بڑی تعداد میں جائے وقوعہ کے اطراف جمع ہو رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک کسی بھی شخص کی لاش برآمد نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کسی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ جب تک ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوتا کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہوگا۔