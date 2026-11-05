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رام بن میں کمرشل گاڑیوں کے لیے یک طرفہ ٹریفک نظام نافذ
حکمنامے کے مطابق رام بن میں سومو، بسوں، منی بسوں اور مال بردار گاڑیوں کے لیے مخصوص راستے طے کر دئے گئے ہیں۔
By PTI
Published : November 5, 2026 at 3:06 PM IST
جموں: رام بن کے ضلع مجسٹریٹ محمد الیاس خان نے قصبے میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کمرشل مسافر گاڑیوں اور مال بردار گاڑیوں کے لیے یک طرفہ ٹریفک نظام نافذ کر دیا ہے۔
جمعرات کو جاری کیے گئے حکم نامے کے مطابق رام بن قصبے میں داخل ہونے اور قصبہ سے باہر جانے والی تمام مال بردار گاڑیوں اور کمرشل مسافر گاڑیوں بشمول جن میں سومو، بسیں، منی بسیں اور ایکو گاڑیوں کو یک طرفہ ٹریفک روٹ پر چلنا ہوگا۔ بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) 2023 کی متعلقہ دفعہ کے تحت جاری کی گئی یہ پابندیاں دو ماہ تک یا اگلے حکم نامے تک، ان میں سے جو بھی مدت پہلے ختم ہو، نافذ رہیں گیں۔
حکم نامے کے مطابق یہ گاڑیاں شان پیلس ناکہ سے قصبے میں داخل ہوں گی اور وہاں سے بولی بازار، ٹی چوک، بس اسٹینڈ اور کیفے ٹیریا چوک کے راستے آگے بڑھیں گی۔ کیفٹیریا چوک کی جانب سے تجارتی گاڑیوں کو بس اسٹینڈ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ مقررہ راستوں پر صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک مال بردار گاڑیوں میں سامان لادنے اور اتارنے پر بھی مکمل پابندی عائد رہے گی۔
حکام کا کہنا ہے کہ اس حکم کا مقصد ٹریفک کی نقل و حرکت کو منظم کرنا اور خاص طور پر بس اسٹینڈ، ٹی چوک، بولی بازار اور ان سے ملحقہ علاقوں میں ٹریفک جام کی صورتحال سے بچنا ہے۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ٹریفک (این ایچ ڈبلیو) اور اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کو حکم نامے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔
یہ حکم فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور عام لوگوں کی اطلاع کے لیے اسے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے مشتہر کیا جائے گا۔
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