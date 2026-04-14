رامبن واقعہ: احتجاجی دھرنا ختم، قومی شاہراہ بحال، مظاہرین کا مقررہ وقت کے اندر شفاف جانچ کا مطالبہ

دھرنا احتجاج اس وقت ختم ہوا جب پولیس نے سخت کارروائی اور مقررہ وقت کے اندر تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔

Ramban incident update national highway Restored After 4 Hour Blockade people Demand Time Bound Probe
رامبن واقعہ: احتجاجی دھرنا ختم، قومی شاہراہ بحال، مظاہرین کا مقررہ وقت کے اندر شفاف جانچ کا مطالبہ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 14, 2026 at 7:49 AM IST

رامبن: (نواز نوازرونیال) جموں سرینگر نیشنل ہائی وے (NH-44) کو پیر کے روز تقریباً چار گھنٹے بند رہنے کے بعد رامسو مکرکوٹ میں بحال کر دیا گیا، جہاں تنویر احمد چوپان پر مبینہ حملے اور ان کی گمشدگی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا۔


این ایس یو آئی کے سابق قومی صدر اور سینئر کانگریس رہنما ایڈووکیٹ فیروز خان احتجاجی مقام پر پہنچے اور متاثرہ خاندان کے ساتھ ساتھ ضلع حکام سے بھی ملاقات کی۔ احتجاج اس وقت ختم ہوا جب ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی رامبن نے مظاہرین کو یقین دہانی کرائی کہ واقعے پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔


میڈیا سے بات کرتے ہوئے خان نے کہا کہ اس واقعے کے سلسلے میں چار افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور انتظامیہ نے شفاف اور مقررہ وقت کے اندر تحقیقات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ جوابدہی کو یقینی بنایا جائے اور تمام ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔


انہوں نے مزید کہا کہ تنویر احمد کی تلاش جاری ہے اور اس میں نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس (NDRF) کی مدد لی جا رہی ہے۔ انہوں نے حکام سے اپیل کی کہ بازیابی کی کوششوں کو ترجیح دی جائے۔


اس واقعے کو 'افسوسناک اور ناقابل قبول' قرار دیتے ہوئے خان نے کہا کہ رامبن ہمیشہ سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کے لیے جانا جاتا ہے، اور کسی کو بھی اس پرامن ماحول کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے انصاف کے مطالبے کو دہراتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ پُرامن رہیں اور تحقیقات مکمل ہونے تک اتحاد برقرار رکھیں۔

