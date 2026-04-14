رامبن واقعہ: امن کمیٹی کے چیئرمین کی عوام سے امن و امان اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل
امن کمیٹی کے چیئرمین نرنجن سنگھ نے رامبن واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے لوگوں سے امن و اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل کی۔
Published : April 14, 2026 at 7:05 AM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن کی تحصیل پوگل پرستان کے چیئرمین، ٹھیکدار نرنجن سنگھ نے پوگل میں پیش آنے والے 'مبینہ گئو رکشکوں کے حملے کی شدید مذمت کی، جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس واقعے میں ایک نوجوان ڈرائیور، تنویر احمد چوپان، ولد عبدالسلام چوپان اور ساکن منڈکھل پوگل، تحصیل (اکھڑہال) مبینہ طور پر جموں–سرینگر قومی شاہراہ پر میکرکوٹ کے قریب شرپسند عناصر کے حملے میں جان کی بازی ہار گیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک جرم نہیں بلکہ سکیورٹی اور جوابدہی کی سنگین ناکامی ہے۔ اسی کے ساتھ چیئرمین نے ڈپٹی کمشنر رامبن، محمد الیاس خان، اور ایس ایس پی رامبن، ارون گپتا، کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث چار ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کی جائیں، ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے، اور شاہراہوں پر عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ رامبن اور جموں و کشمیر کے عوام اس طرح کی لاقانونیت اور تشدد کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین نے مزید کہا کہ پوگل پرستان میں ہمیشہ سے بھائی چارے اور باہمی ہم آہنگی کی روایت رہی ہے، اور ایسے پُرامن معاشرے میں شرپسند عناصر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔
پیس کمیٹی نے علاقے کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ امن، ہم آہنگی اور اتحاد برقرار رکھیں تاکہ معاشرے کے تمام طبقات کی ترقی اور فلاح و بہبود ممکن ہو سکے۔
