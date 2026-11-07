ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن فاسٹ ٹریک کورٹ نے زیادتی کے مقدمے میں ملزم کو قصوروار قرار دیتے ہوئے 20 سال قید بامشقت کی سزا سنائی
یہ مقدمہ پولیس اسٹیشن بٹوت میں رنبیر پینل کوڈ کی دفعات 376/109 کے تحت درج کیا گیا تھا۔
Published : November 7, 2026 at 1:40 PM IST
رام بن (نواز رونیال ) : جموں وکشمیر کی فاسٹ ٹریک کورٹ رام بن کی عدالت نے عصمت دری کے ایک مقدمے میں ملزم کو قصوروار قرار دیتے ہوئے 20 سال قیدِ بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ یہ مقدمہ پولیس اسٹیشن بٹوت میں رنبیر پینل کوڈ (RPC) کی دفعات 376/109 کے تحت درج کیا گیا تھا۔اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن بٹوت میں ایف آئی آر نمبر 54/2016 درج کی گئی تھی۔
ایڈیشنل سیشن جج رام بن (فاسٹ ٹریک کورٹ) پردیپ کمار سندھو کی عدالت نے مجرم پر 20 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ جرمانے کی رقم وصول ہونے پر متاثرہ خاتون کو ادا کی جائے گی، جب کہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مجرم کو مزید چھ ماہ قید کی سزا بھگتنی ہوگی۔
رام بن پولیس نے اس سزا کو ایک اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مؤثر تفتیش، پیشہ ورانہ انداز میں مقدمے کی پیروی اور تحقیقاتی ایجنسی و استغاثہ کے درمیان مربوط کوششوں کا نتیجہ ہے۔
پولیس کے مطابق اس مقدمے کا کامیاب اختتام اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ جرائم کی مکمل اور باریک بینی سے تفتیش کرنے کے ساتھ ساتھ عدالت میں شواہد کو مؤثر انداز میں پیش کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ قصورواروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔
مزید پڑھیں: دیوالی کے پیشِ نظر رام بن میں سکیورٹی سخت، تلاشی اور چیکنگ کا عمل جاری
رام بن پولیس نے امن و قانون برقرار رکھنے، شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور جرائم کے مقدمات کو پیشہ ورانہ لگن کے ساتھ منطقی انجام تک پہنچانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ پولیس نے متاثرین کو انصاف دلانے اور قصورواروں کو جوابدہ بنانے کے لیے تفتیش اور استغاثہ کے عمل کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔واضح رہے کہ اس فیصلے کے ساتھ ہی تقریباً ایک دہائی قبل پولیس اسٹیشن بٹوت میں درج اس مقدمے کی عدالتی کارروائی اختتام پذیر ہوگئی ہے۔۔