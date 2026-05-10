رامبن ڈی سی نے ضلع اسپتال میں نشہ کی لعنت کے علاج کی سہولت کا معائنہ کیا
محکمہ صحت کے مطابق نئی سہولت کے تحت 6 بستروں پر مشتمل وارڈ قائم کیاگیا جہاں مریضوں کو طبی نگرانی، ادویات فراہم کیے جائیں گے-
Published : May 10, 2026 at 8:23 PM IST
رامبن: (نواز رونیال ) مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں منشیات کے عادی افراد کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ضلع ہسپتال رامبن میں قائم ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی (ATF) میں باقاعدہ طور پر آئی پی ڈی یعنی اِن پیشنٹ ڈیپارٹمنٹ خدمات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب منشیات کے عادی مریضوں کو نہ صرف او پی ڈی بلکہ ہسپتال میں داخل کر کے بھی مکمل علاج، نگرانی اور بحالی کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔
محکمہ صحت کے مطابق اس نئی سہولت کے تحت ابتدائی مرحلے میں 06 بستروں پر مشتمل وارڈ قائم کیا گیا ہے، جہاں مریضوں کو چوبیس گھنٹے طبی نگرانی، ادویات، نفسیاتی مشاورت، کونسلنگ اور بحالی پروگرام فراہم کیے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد منشیات کی لت میں مبتلا نوجوانوں کو بہتر علاج فراہم کر کے انہیں دوبارہ معمول کی زندگی کی طرف لانا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق اس سنٹر میں اب تک مجموعی طور پر 452 مریض رجسٹر اور داخل کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 40 مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ دیگر مریضوں کا علاج اور بحالی کا عمل جاری ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق منشیات کے عادی افراد کے علاج میں مستقل نگرانی، نفسیاتی مدد اور خاندان کی شمولیت انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے، اسی لیے نئے آئی پی ڈی نظام کو جدید طبی تقاضوں کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔
محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ یہ اقدام حکومت کے اُس جامع منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع میں قائم ATF مراکز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ مراکز صرف او پی ڈی خدمات فراہم کرتے تھے، تاہم اب مریضوں کو داخل کر کے طویل مدتی علاج اور بحالی کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ منشیات کے بڑھتے رجحان پر قابو پایا جا سکے۔ مقامی لوگوں نے ضلع ہسپتال رامبن میں اس اہم طبی سہولت کے آغاز کا خیر مقدم کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کی کوششوں کو سراہا ہے۔
عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف ضلع رامبن بلکہ آس پاس کے علاقوں کے متاثرہ افراد کو بھی فائدہ پہنچے گا اور نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے بچانے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر لوگوں نے ڈپٹی کمشنر رامبن، چیف میڈیکل آفیسر رامبن اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ضلع ہسپتال رامبن کی خدمات کو بھی سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں اس مرکز میں مزید بستروں اور جدید سہولیات کا اضافہ کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مریض مستفید ہو سکیں۔