رامبن انتظامیہ کی جانب سے 16 ویں قومی ووٹر ڈے کے موقع پر تقریبات کا انعقاد، بڑی تعداد میں عوام کی شرکت
جموں و کشمیر کے رامبن میں قومی ووٹرز ڈے کے موقع پر میتراہ کے کانفرنس ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
Published : January 25, 2026 at 9:49 PM IST
رامبن (نواز رونیال) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں اج قومی یوم رائے دہندگان نیشنل ووٹرز ڈے ڈپٹی کمشنر (ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر) رامبن محمد الیاس خان کی قیادت میں آج 16 واں قومی ووٹرز ڈے (این وی ڈی) پورے ضلع میں جوش و خروش اور فعال شرکت کے ساتھ منایا گیا۔ ضلعی سطح کا یہ پروگرام میترا ہ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا اور اس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رامبن ورونجیت سنگھ چرک نے کی۔
واضع رہے کہ ہندوستان جیسی سب سے بڑی جمہوریت میں ووٹنگ کو لے کر کم ہوتے رجحان کو دیکھتے ہوئے یہ دن منایا جاتا ہے۔ پہلی بار اسے سال 2011 میں منایا گیا۔ اس کا مقصد تھا کہ پورے ملک کے تمام پولنگ اسٹیشن والے علاقوں میں ہر سال ان سبھی اہل ووٹروں کی شناخت کی جائے گی جن کی عمر یکم جنوری کو 18 سال ہو چکی ہوگی۔ اس سلسلے میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے نئے ووٹروں کے نام ووٹر لسٹ میں درج کیے جائیں گے اور انہیں انتخابی فوٹو شناختی کارڈ سپرد کئے جائیں گے۔
شناختی کارڈ تقسیم کرنے کا کام سماجی تعلیمی اور غیر سیاسی افراد کریں گے۔ اس موقع پر ووٹروں کو ایک بیج بھی دیا جائے گا، جس میں لوگو کے ساتھ نعرہ تحریر ہوگا ووٹر بننے پر فخر ہے، ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ ووٹرز ڈے منانے کی اہم وجہ ہے کہ لوگوں کو ووٹنگ کی اہمیت بتائی جائے تاکہ لوگ اس کے تئیں بیدار ہوں۔