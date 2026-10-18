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رامبن میں سڑک حادثہ، ہائی وے اہلکار ہلاک، ٹرک کنڈکٹر زخمی
جموں-سرینگر قومی شاہراہ پر یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب خراب ٹرک ہٹانے کے دوران دوسرے ٹرک نے ٹکر مار دی۔
Published : October 18, 2026 at 2:39 PM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں اتوار کی صبح جموں-سرینگر قومی شاہراہ پر سیری کے مقام پر پیش آئے ایک سڑک حادثے میں فورلین شاہراہ کی تعمیراتی کمپنی کا 30 سالہ ورکر جاں بحق، جبکہ ایک ٹرک کنڈکٹر زخمی ہو گیا۔
حادثے میں جاں بحق ہونے والے ورکر کی شناخت محمد اعظم ولد شوکت علی، ساکن بونجواہ، ضلع کشتواڑ کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ زخمی کنڈکٹر کی شناخت محمد عرفان ولد محمد شفیع، ساکن کپواڑہ کے طور پر کی گئی ہے۔
اطلاعات کے مطابق، ایک ٹرک گزشتہ رات رامبن کے نزدیک سیری کے مقام پر قومی شاہراہ پر خراب ہو گیا تھا۔ اتوار کی صبح محمد اعظم خراب ٹرک کو ہٹانے کے کام میں مصروف تھے کہ اسی دوران ایک دوسرے ٹرک نے انہیں ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں، پولیس اہلکاروں اور سول کوئیک رسپانس ٹیم (کیو آر ٹی) رامبن کے رضاکاروں نے جائے حادثہ پر پہنچ کر دونوں کو ضلع ہسپتال رامبن منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے محمد اعظم کو مردہ قرار دے دیا۔ زخمی کنڈکٹر محمد عرفان کا ضلع ہسپتال رامبن میں علاج جاری ہے۔
اس سلسلے میں پولیس تھانہ رامبن نے مقدمہ درج کر کے حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
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