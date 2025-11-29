ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رام بن سیلاب متاثرہ 189 کنبوں کو چھ ماہ کے اندر نئے گھر ملیں گے: منوج سنہا
جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پہاڑی ضلع میں رام بن میں مختلف بحالیاتی اور ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 29, 2025 at 8:41 PM IST
رام بن (نواز رونیال) : جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہفتے کو پہاڑی ضلع رام بن کا دورہ کرکے متعدد منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ایل جی نے حالیہ سیلاب اور مٹی کے تودوں کے سبب متاثر ہوئے قریب دو سو کنبوں کے لیے مستقل اور ’اسمارٹ‘ مکانات کی تعمیر کا بھی اعلان کیا۔
تقریب کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سنہا نے کہا کہ ضلع انتظامیہ نے تمام ضابطوں کے مطابق ریسکیو اور ریلیف کارروائیاں انجام دیں اور بے گھر افراد کو فوری مدد فراہم کرنے کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ سنہا نے کہا: ’’ہم جانتے ہیں کہ سرکاری امداد کافی نہیں اور اس امداد سے گھر دوبارہ نہیں بسائے جا سکتے۔‘‘
انہوں نے اعلان کیا کہ رام بن کے 189 متاثرہ خاندانوں کو HRDS تنظیم کے اشتراک سے اگلے چھ ماہ کے اندر اندر تین کمروں پر مشتمل نئے مکانات فراہم کیے جائیں گے۔
ان کے مطابق نئے گھروں میں 15 سالہ انشورنس پالیسی، باقاعدہ طبی جانچ اور انٹرنیٹ کنکشن بھی شامل ہے، تاکہ متاثرین ’’محفوظ اور با عزت زندگی’’ دوبارہ شروع کرسکیں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے رام بن انتظامیہ کو متاثرین کی فہرست کا دوبارہ جائزہ لے کر ایسے تمام اہل خاندان شامل کرنے کی ہدایت دی جو ابتدائی سروے میں رہ گئے ہوں۔ سنہا نے HRDS کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت اسی طرز کے منصوبے دیگر آفت زدہ علاقوں میں بھی چلا رہی ہے۔
انہوں نے اعلان کیا کہ ’’راجوری اور ادھم پور اضلاع میں بھی ایسے ہی منصوبے جاری ہیں۔ جموں و کشمیر میں متاثرہ خاندانوں کے لیے گھر دوبارہ تعمیر کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔‘‘ سنہا کے مطابق رام بن کا منصوبہ اس وسیع تر حکمت عملی کا ایک حصہ ہے جس کے تحت سیلاب یا مٹی کے تودوں کی زد میں آکر خستہ یا تباہ ہوئے گھروں میں رہائش پذیر سبھی خاندانوں کو محفوظ اور مستقل رہائش فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا: ’’انتظامیہ بحالیاتی کام مؤثر طریقے سے مکمل کرنے اور ہر مستحق خاندان کو باعزت طریقے سے دوبارہ زندگی شروع کرنے میں مدد دینے کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہے۔‘‘
