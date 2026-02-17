ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رمضان المبارک میں ناجائز منافع خوری سے اجتناب لازمی: مولوی قطب الدین
مولوی قطب الدین نے بتایا کہ رمضان میں عبادت کرنا ہی مسلمان کو طرہ امتیاز ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہے۔
Published : February 17, 2026 at 7:27 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) رمضان المبارک کی آمد آمد ہے۔ اس موقعے پر عالم دین اور دارالعلوم نور الاسلام ترال کے مہتمم مولوی قطب الدین نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کی آمد پر مسلم امت کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور آنے والے اس متبرک ماہ کی قدر کرنی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ یہ مہینہ نیکیوں اور بندگی کے لیے موسمِ بہار کی طرح ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینہ میں ہر نیک عمل کا اجروثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
مولوی قطب الدین نے بتایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ مخصوص کرنا ہی مسلمان کو طرہ امتیاز ہے اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ کی قدر کریں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں ہمیں من جملہ قوم بازاروں کے اندر غیر ضروری گھومنے سے پرہیز کرنا چاہیے جب کہ دکانداروں پر بھی زمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ناجائز منافع خوری سے پرہیز کریں کیونکہ روزوں کا فلسفہ یہی ہے کہ کسی طرح امت کو فائدہ پہنچا سکیں۔
مولوی قطب الدین نے بتایا کہ رمضان المبارک میں جس طرح دارلعلوم کے سفیر دیگر علاقوں میں صدقات اور عطیات جمع کرتے ہیں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہر علاقہ میں جو ادارے موجود ہوں، اہل علاقہ کو ہی ان اداروں کی امداد کرنا چاہیے۔
مزید پڑھیں: پلوامہ میں رمضان سے قبل مارکیٹ چیکنگ مہم کا آغاز، 9دکانداروں پر جرمانہ عائد