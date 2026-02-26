ETV Bharat / jammu-and-kashmir
روزے کی حالت میں مائیگرین کے شدید درد سے کیسے بچیں، ڈاکٹر عاطف کاوسہ کی وضاحت
ڈاکٹر عاطف کاوسہ کے مطابق رمضان کے دوران غذا اور طرز زندگی میں اچانک تبدیلی کے سبب مائیگرین کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
Published : February 26, 2026 at 7:44 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): مائیگرین کے مریض رمضان المبارک کے پورے مہینے میں مسلسل پریشان رہتے ہیں۔ انھیں ڈر رہتا ہے کہ روزے کے دوران کسی بھی وقت درد شروع ہو جائے گا اور وہ روزہ کی حالت میں دوا کا استعمال نہیں کر سکیں گے اور ایسا کرنے کی وجہ سے درد میں اضافہ ہو جائے گا۔
کیا روزے کی حالت مائیگرین کا شدید درد ہونے کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ ماہ صیام میں مائیگرین کے درد سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر کیا اپنائی جائیں اور کیا مائیگرین کا مکمل علاج ممکن ہے؟ اس پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے جی ایم سی سرینگر میں شعبہ نیرولوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عاطف رسول کووسہ سے خاص بات چیت کی۔
انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان کے دوران مائیگرین یا دردِ شقیقہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جس کی وجہ غذا اور طرز زندگی میں اچانک تبدیلی ہوتی ہے۔ لہٰذا مریضوں کو غذا اور طرز زندگی کا علم ہونا چاہیے جن پر عمل کر کے درد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں رمضان کے آغاز سے قبل کچھ تیاری مریضوں کو مائیگرین کے حملوں اور اس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔
ڈاکٹر عاطف کاوسہ نے کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں واقعی مائیگرین کے متاثرہ مریضوں کو درد ہونے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے اور کئی ایسے افراد بھی ہیں جو کہ مائیگرین کے ڈر سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کی حالت میں ان پر سر کا شدید درد حاوی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مائیگرین کی ایک بڑی وجہ بھوک ہے جوں جوں خون میں گلوکوز کی سطح کم ہو جاتی ہے تو ایسے مریضوں کو سر کا درد شدید ہوتا جاتا ہے۔ رمضان کے دوران سر درد کا امکان جسم میں لیکوڈز یا پانی کی کمی، شریانوں میں تناؤ کے ساتھ شوگر کی نمایاں کمی اور کم کیفین کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب اس درد کے دورے میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بھوک مائیگرین کی اہم وجہ ہے لیکن دیگر وجوہات میں نیند کی بے باقاعدگی، خون کی کمی اور زیادہ سکرین ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو سر میں درد مخصوص غذاؤں یا مخصوص سبزیوں سے بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی مریض ایسے ہیں بھی جنہیں ساگ کھانے سے سر میں شدید درد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بھوک کے علاوہ بھی کئی وجوہات بھی ہیں جو کہ مائیگرین کی وجہ بن سکتی ہیں۔ مجموعی طور رمضان میں ایک تو بھوک دوسرا سونے کے وقت میں تبدیلی مائیگرین یا دردِ شقیقہ کے اہم وجوہات میں سے ہیں۔
ڈاکٹر کاوسہ نے وضاحت کی کہ مائیگرین کے دوران اور بعد میں مریض کی کسی بھی کام میں توجہ بنائے رکھنے کی صلاحیتوں اور مزاج متاثر ہوتے ہیں۔ جس سے اس کے روزمرہ کے کام متاثر ہوتے ہیں۔ مائیگرین کے دورے کے دوران علامات کے علاوہ مختصر وقت کے لئے یا مستقل طور پرختم ہونے کے بعد بھی اس درد کی علامات رہتی ہیں۔ جیسے ڈپریشن، کسی بھی کام پر فوکس کا نہ ہونا اور بولنے میں دشواری وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ مائیگرین کا درد تین گھنٹے سے تین روز تک بھی رہ سکتا۔ تاہم آرام، سونے اور تیز روشنی سے دور رہنے سے متاثرہ مریضوں کو راحت مل سکتی ہے۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عاطف کوسہ نے کہا کہ مائیگرین کشمیر میں عام ہے اور اس پر ستم ظریفی یہ کہ اس حوالے سے لوگوں میں جانکاری بے حد کم یا یوں کہیے کہ نہ کے برابر ہے۔ مریض تبھی ڈاکٹر کے پاس تب آجاتا ہے جب مائیگرین کا درد شدید صورت اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ بیشتر مریض گھر پر ہی گھریلو تدابیر اپنا کر خود کو راحت دینے کو کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ علاج کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔
بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ مائیگرین کا مرض مردوں کے مقابلے خواتین میں زیادہ ہوتا ہے لیکن بچپن میں لڑکوں اور لڑکیوں میں مائیگرین کی شرح برابر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایسٹروجن کی سطح اچانک کم ہوتی ہے تو یہ دماغ میں ایک خاص عمل ( کار ٹیسول )کو متحرک کرتا ہے جو کہ مائیگرین کا سبب بنتا ہے۔
ڈاکٹر عاطف کہتے ہیں کہ سحری کے وقت مطلوبہ دوا کا استعمال فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ افطار کے بعد کافی مقدار میں پانی کا استعمال، شور، پریشانی سے دور رہنا اور دیر تک جاگنے کی عادت ترک کرنا اور زیادہ سونا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہیں ان غذاؤں کو ترک کرنا ہے جو کہ درد کا باعث بنتے ہیں جیسے چاکلیٹ، ڈیری اور پنیر، خاص طور پر سحری کے کھانے کے دوران اور ان کی جگہ کاربوہائیڈریٹ جیسے براؤن بریڈ، پھلیاں، چنے، اوٹس اور جو کی روٹی، فائبر والی کوئی بھی غذا اور سبزی جن میں پوٹاشیم موجود ہو، کھائیں۔ کھانے میں کھجور اور کیلے وغیرہ شامل کریں۔
انہوں نے کہا کہ مائیگرین کا مکمل علاج یا اسے مکمل طور پر خاتم کرنا ممکن نہیں ہے، البتہ جدید ادویات اور طرز زندگی میں تبدیلی سے اس کی شدت اور فریکوئنسی کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جب کہ ماہر ڈاکٹر کی تجویز پر روزانہ لی جانے والی ادویات سے دوروں کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔
