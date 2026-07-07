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رام مندر چندہ چوری معاملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں تحقیقات کرائی جائیں: کانگریس
کانگریس رہنماؤں نے الزام لگایاکہ رام مندر تعمیر اور اس کے انتظام کی مکمل ذمہ داری بی جے پی حکومت اور ٹرسٹ کے پاس تھی۔
Published : July 7, 2026 at 10:43 PM IST
جموں : جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے ایودھیا کے رام مندر میں مبینہ "چندہ چوری" کے معاملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں اعلیٰ سطحی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے میں ملوث تمام افراد کو بے نقاب کر کے سخت سزا دی جائے۔
راجیو بھون جموں میں منعقدہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جے کے پی سی سی کے ورکنگ صدر رمن بھلہ، سابق وزیر مولا رام، چیف ترجمان رویندر شرما اور سابق ایم ایل سی وید مہاجن نے کہا کہ رام مندر میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں اور چندہ چوری سے متعلق سامنے آنے والی اطلاعات نے ملک بھر کے ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے۔
کانگریس رہنماؤں نے الزام لگایا کہ رام مندر کی تعمیر اور اس کے انتظام کی مکمل ذمہ داری بی جے پی حکومت اور ٹرسٹ کے پاس تھی، اس لیے حکومت اس معاملے سے بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ موجودہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم پر عوام کا اعتماد نہیں ہے، لہٰذا سپریم کورٹ کی نگرانی میں کسی حاضر سروس یا ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج کی سربراہی میں تحقیقات کرائی جائیں۔
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پارٹی نے مزید مطالبہ کیا کہ موجودہ رام مندر ٹرسٹ کو تحلیل کر کے اس کی تشکیل نو کی جائے، جس میں شنکراچاریاؤں، سنتوں اور دیگر مذہبی و روحانی شخصیات کو شامل کیا جائے، جبکہ مندر کو ملنے والے بڑے عطیات اور تحائف کی مکمل تفصیلات بھی عوام کے سامنے پیش کی جائیں۔