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الزامات ثابت ہونے پر راکیش ہنڈو کو سخت سزا دی جائے، کسی ایک فرد کے عمل کو پوری کشمیری پنڈت برادری سے نہ جوڑا جائے: دلیپ کمار پنڈتا
راکیش ہنڈو پر مبینہ طور پرکشمیری پنڈت ملازمین کونشانہ بنانے والے جعلی اور دھمکی آمیز مواد کی تشہیرسے متعلق الزامات ہیں،
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 31, 2026 at 10:24 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): سیاسی رہنما اور جسٹس فار ٹیرر وکٹمز تنظیم کے صدر دلیپ کمار پنڈتا نے راکیش ہنڈو کی گرفتاری سے متعلق اطلاعات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے معاملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تحقیقات اور عدالتی کارروائی کے دوران راکیش ہنڈو کے خلاف عائد الزامات ثابت ہوتے ہیں تو اسے قانون کے تحت سخت ترین سزا دی جانی چاہیے، حتیٰ کہ سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔
دلیپ کمار پنڈتا نے کہا کہ راکیش ہنڈو پر مبینہ طور پر کشمیری پنڈت ملازمین کو نشانہ بنانے والے جعلی اور دھمکی آمیز مواد کی تشہیر سے متعلق الزامات ہیں، تاہم چونکہ معاملہ ابھی زیرِ تفتیش اور عدالتی کارروائی کے مراحل میں ہے، اس لیے کسی بھی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پولیس، سکیورٹی ایجنسیوں اور عدلیہ پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ کر حقائق سامنے لائیں گے اور اگر کوئی شخص قصوروار ثابت ہوتا ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔
انہوں نے واضح کیا کہ کسی ایک فرد کے مبینہ عمل کی بنیاد پر پوری کشمیری پنڈت برادری کو موردِ الزام ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ اگر راکیش ہنڈو کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری صرف متعلقہ فرد پر عائد ہوگی، نہ کہ پوری برادری پر انہوں نے زور دیا کہ اس معاملے کو کشمیری پنڈت طبقے کے ساتھ جوڑنے کے بجائے اسے ایک انفرادی اور قانونی معاملے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔
پنڈتا نے کہا کہ کشمیری پنڈت ایک امن پسند برادری ہے اور وہ اپنے آبائی وطن کشمیر واپس آکر عزت، وقار اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق انصاف کا تقاضا ہے کہ کسی بھی فرد کو اس کے ذاتی اعمال اور جرائم کی بنیاد پر جوابدہ ٹھہرایا جائے، جبکہ سماجی ہم آہنگی، باہمی اعتماد اور مفاہمت کی بحالی کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری پنڈتوں کی باعزت واپسی اور بازآبادکاری کے بغیر کشمیر میں حقیقی مفاہمت کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تحصیل سطح پر ایک جامع بازآبادکاری منصوبہ مرتب کیا جائے، تاکہ کشمیری پنڈتوں کو اپنے آبائی علاقوں میں دوبارہ رہائش اختیار کرنے، اپنے گھروں میں آباد ہونے اور معمول کی زندگی گزارنے کے لیے مناسب مواقع اور ضروری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
دلیپ کمار پنڈتا نے کہا کہ کشمیری مسلمان بھی پنڈت برادری کی واپسی اور آبادکاری کے خواہاں ہیں، تاہم ان کے مطابق سیاست دانوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے وقتاً فوقتاً سماج میں تقسیم پیدا کرنے کا کام کیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات سے بالاتر ہوکر دونوں برادریوں کے درمیان اعتماد اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔
اپنے بیان میں انہوں نے ڈاکٹر سشیل رزان اور ڈاکٹر علی محمد جان کی سماجی اور انسانی خدمات کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ایسی شخصیات کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے مذہب اور فرقے کی تفریق سے بالاتر ہوکر انسانیت کی خدمت کی اور معاشرے میں باہمی احترام، رواداری اور ہم آہنگی کو فروغ دیا۔
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پنڈتا کے مطابق کشمیر میں پائیدار امن، سماجی ہم آہنگی اور حقیقی مفاہمت کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ انفرادی جرائم کی جوابدہی کو اجتماعی شناخت سے الگ رکھا جائے اور کشمیری پنڈتوں کی باعزت واپسی، تحفظ اور مستقل بازآبادکاری کے لیے عملی اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔