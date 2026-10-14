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پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مقیم راجوری کا شہری 'اشتہاری مجرم' قرار
راجوری کے مشتاق احمد میر نامی شہری نے پولیس رپورٹ کے مطابق 1995-96 میں لائن آف کنٹرول عبور کی اور اس وقت وہیں مقیم ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 14, 2026 at 7:04 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی) : جموں میں این آئی اے ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سرحدی ضلع راجوری کے درہال علاقے سے تعلق رکھنے والے مشتاق احمد میر ولد غلام رسول میر کو اشتہاری مجرم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ ملزم کی مسلسل غیر حاضری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہ ہونے اور عدالتی کارروائی سے گریز کے تناظر میں سنایا۔
خصوصی جج برائے این آئی اے مقدمات، جموں، پریم ساگر نے 9 اکتوبر 2026 کو صادر کردہ حکم میں مشتاق احمد میر کو اشتہاری مجرم قرار دینے سے متعلق این آئی اے کی درخواست منظور کرلی۔ یہ معاملہ آر سی نمبر 07/2022/NIA/JMU سے متعلق ہے۔
عدالتی حکم کے مطابق: " ملزم مشتاق احمد میر ساکن کشمیری محلہ، تھنہ منگ، پولیس اسٹیشن درہال، ضلع راجوری کے خلاف پہلے ہی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے تھے۔ پولیس اسٹیشن درہال کے ایس ایچ او کی جانب سے 15 دسمبر 2025 کو پیش کی گئی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ملزم نے 1995-96 میں لائن آف کنٹرول عبور کی اور مبینہ طور پر ملی ٹنٹ تنظیموں میں شامل ہوگیا، جبکہ اس وقت وہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں مقیم ہے۔"
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالت نے 20 جولائی 2026 کو ملزم کے خلاف اعلان حاضری سے متعلق کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سلسلے میں اخبارات میں اشتہارات بھی شائع کیے گئے، تاہم ملزم نہ تو عدالت میں پیش ہوا اور نہ ہی اس نے خودسپردگی اختیار کی۔
عدالت نے کہا کہ "گرفتاری کے لیے تمام ممکنہ کوششوں کے باوجود ملزم کے مستقبل قریب میں گرفتار ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ چنانچہ عدالت نے این آئی اے کی درخواست منظور کرتے ہوئے مشتاق احمد میر کو اشتہاری مجرم قرار دے دیا۔"
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