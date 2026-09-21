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سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ متاثرین کو 40 لاکھ دیے گئے، جموں کشمیر حکومت کا اسمبلی میں تحریری جواب
اسمبلی میں یہ بھی بتایا گیا کہ 403 سڑکوں اور پلوں کی مستقل بحالی کے لیے 185 کروڑ روپے کی تجویز تیار کی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 21, 2026 at 8:59 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے پیر کو اسمبلی میں بتایا کہ صوبہ جموں کے راجوری حلقے میں حالیہ طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ 149 خاندانوں کو 40.61 لاکھ روپے کی امداد دی گئی ہے، جبکہ راجوری ضلع میں 403 سڑکوں اور پلوں کی مستقل بحالی کے لیے 185 کروڑ روپے کی تجویز تیار کی گئی ہے۔
یہ تفصیلات راجوری کے رکن اسمبلی افتخار احمد کی جانب سے اسمبلی میں پیش کیے گئے ایک سوال کے جواب میں فراہم کی گئیں۔ سوال میں راجوری حلقے میں حالیہ سیلاب سے مکانات، سڑکوں، پلوں، زرعی اراضی، آبپاشی نہروں، بجلی کے بنیادی ڈھانچے اور دیگر سرکاری و نجی املاک کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات طلب کی گئی تھیں۔
ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریلیف اینڈ ری ہیبلیٹیشن ڈیپارٹمنٹ نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ راجوری نے نقصانات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اور حکومت نے تحریری جواب میں کہا کہ حالیہ طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والے نقصانات کے سلسلے میں 149 خاندانوں کے SDRF امدادی کیسز ڈپٹی کمشنر راجوری کے دفتر کو موصول ہوئے اور مقررہ SDRF ضوابط کے تحت متاثرہ خاندانوں میں 40,61,500 روپے تقسیم کیے گئے۔
حکومت نے مزید بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے ریلیف فنڈ سے راجوری ضلع کے لیے 2.81 کروڑ روپے جاری کیے گئے، تاکہ طغیانی سے متاثرہ خاندانوں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے لیے امداد فراہم کی جا سکے۔ حکومت کے مطابق یہ رقم منظور شدہ ضوابط کے تحت متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کی جا چکی ہے۔
چار سو سے زائد سڑکوں اور پلوں کی بحالی
حکومت نے بتایا کہ راجوری ضلع میں سڑکوں اور پلوں کو پہنچنے والے نقصانات کا ابتدائی جائزہ مکمل کرلیا گیا ہے اور 403 سڑکوں اور پلوں کی مستقل بحالی کے لیے 185 کروڑ روپے کی تجویز تیار کی گئی ہے۔
جواب کے مطابق متاثرہ سڑکوں، پلوں، پانی کی فراہمی اور بجلی کی اسکیموں کو ایک ماہ کے اندر عارضی طور پر بحال کردیا گیا تھا۔ حکومت نے کہا کہ مستقل بحالی کے لیے تفصیلی منصوبہ رپورٹس (DPRs) تیار کرلی گئی ہیں اور ان پر غور کیا جا رہا ہے۔
بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو قریب 28 کروڑ روپے کا نقصان
محکمہ پاور ڈیولپمنٹ نے جولائی 2026 میں شدید بارشوں اور طغیانی کے بعد راجوری ضلع میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے بڑے نقصان کا جائزہ لیا۔ حکومت کے مطابق راجوری ضلع میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو 2,799.16 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، جس میں سے 939.24 لاکھ روپے کا نقصان راجوری اسمبلی حلقے میں ہوا۔
مکئی کی فصل کو 15 فیصد، دھان کو 65 فیصد نقصان
محکمہ زراعت نے فیلڈ سطح پر تصدیق کے ذریعے خریف 2026 کے دوران راجوری حلقے میں فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا۔ جائزے کے مطابق 416 ہیکٹر رقبے پر مکئی کی کاشت ہوئی تھی، جس میں 15 فیصد نقصان ہوا، جبکہ 101.50 ہیکٹر رقبے پر دھان کی کاشت ہوئی اور اس میں 65 فیصد نقصان کا اندازہ لگایا گیا۔
بجلی کی عارضی بحالی کے لیے 1.25 کروڑ روپے
حکومت نے بتایا کہ راجوری ضلع میں بجلی کی عارضی بحالی کے لیے 125 لاکھ روپے موصول ہوئے۔ حلقہ وار تفصیلات کے مطابق راجوری کے لیے 57.60 لاکھ، تھنہ منڈی کے لیے 43.40 لاکھ، بدھل کے لیے 10.05 لاکھ، سندربنی کے لیے 6.35 لاکھ اور نوشہرہ کے لیے 7.60 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ مجموعی رقم 125 لاکھ روپے ہے۔
معاوضے میں اضافے کا معاملہ
مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہونے والے مکانات، زرعی اراضی، تجارتی اداروں اور دیگر املاک کے لیے موجودہ SDRF معاوضے کے ضوابط میں اضافے سے متعلق سوال پر حکومت نے کہا کہ یہ معاملہ مرکزی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔
حکومت نے کہا کہ SDRF معاوضے کے ضوابط میں نظرثانی یا اضافہ وزارتِ داخلہ، حکومتِ ہند کے دائرہ اختیار میں ہے۔
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