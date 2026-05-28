جموں کشمیر، راجوری میں سرچ آپریشن چھٹے روز میں داخل

جموں کشمیر، راجوری میں سرچ آپریشن چھٹے روز میں داخل
گزشتہ ہفتے لائن آف کنٹرول کے قریب راجوری ضلع میں ملی ٹنٹس اور سیکورٹی فورسز کے مابین گولیوں کا تبادلہ ہوا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 28, 2026 at 8:37 AM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : صوبہ جموں کے راجوری ضلع میں گھمبیر علاقہ کےجنگلاتی علاقہ میں سرچ آپریشن آج چھٹے روز میں داخل ہوا۔ سیکورٹی فورسز کی جانب گزشتہ ہفتے علاقے میں چھپے ملی ٹنٹس کی خفیہ اطلاع موصول ہونے کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔
ہفتہ کے روز چھپے ملی ٹنٹس اور سیکورٹی فورسز کے مابین گولیوں کا مختصر تبادلہ ہوا جس کے بعد انڈین آرمی، جموں کشمیر پولیس اور سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی مشترکہ ٹیم نے تلاشی آپریشن کو مزید وسعت دی جو آج چھٹے روز بھی جاری رہا۔
#WATCH | J&K: Cordon and search operation by the Indian Army, J&K Police and the CRPF in the dense forest areas of Gambhir Mughlan and Dorimal in the Manjakote sector of Rajouri district enters sixth day. The operation was launched following intelligence inputs about the presence… pic.twitter.com/G9eQf31Gbf— ANI (@ANI) May 28, 2026
اطلاعات کے مطابق پیر کی دوپہر طرفین کے مابین وقفہ وقفہ سے گولیوں کا تبادلہ ہوا تاہم تاہم پورےعلاقہ کو بڑےپیمانےپر سیکورٹی حکام نے گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ انکاؤنٹر کے پیش نظر سیکورٹی فورسز کی اضافی نفری کو بھی تعینات کیا گیا ہے جبکہ دیگر خصوصی سرویلنس آلات کو بھی بروئے کار لایا جا رہا ہے۔
علاقے میں چھپے ملی ٹنٹس کی تعداد کے متعلق کسی بھی سیکورٹی ایجنسی کی جانب سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے تاہم لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب ہونے کی وجہ سے گمان لگایا جا رہا ہے کہ یہاں ایل او سی پار کرکے درنداز داخل ہوئے ہوں گے۔
ابھی تک کسی بھی ملی ٹنٹ کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔
