ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر، راجوری میں سرچ آپریشن چھٹے روز میں داخل

گزشتہ ہفتے لائن آف کنٹرول کے قریب راجوری ضلع میں ملی ٹنٹس اور سیکورٹی فورسز کے مابین گولیوں کا تبادلہ ہوا تھا۔

ا
راجوری میں سرچ آپریشن جاری (اے این آئی)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 28, 2026 at 8:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (نیوز ڈیسک) : صوبہ جموں کے راجوری ضلع میں گھمبیر علاقہ کےجنگلاتی علاقہ میں سرچ آپریشن آج چھٹے روز میں داخل ہوا۔ سیکورٹی فورسز کی جانب گزشتہ ہفتے علاقے میں چھپے ملی ٹنٹس کی خفیہ اطلاع موصول ہونے کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔

ہفتہ کے روز چھپے ملی ٹنٹس اور سیکورٹی فورسز کے مابین گولیوں کا مختصر تبادلہ ہوا جس کے بعد انڈین آرمی، جموں کشمیر پولیس اور سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی مشترکہ ٹیم نے تلاشی آپریشن کو مزید وسعت دی جو آج چھٹے روز بھی جاری رہا۔

اطلاعات کے مطابق پیر کی دوپہر طرفین کے مابین وقفہ وقفہ سے گولیوں کا تبادلہ ہوا تاہم تاہم پورےعلاقہ کو بڑےپیمانےپر سیکورٹی حکام نے گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ انکاؤنٹر کے پیش نظر سیکورٹی فورسز کی اضافی نفری کو بھی تعینات کیا گیا ہے جبکہ دیگر خصوصی سرویلنس آلات کو بھی بروئے کار لایا جا رہا ہے۔

علاقے میں چھپے ملی ٹنٹس کی تعداد کے متعلق کسی بھی سیکورٹی ایجنسی کی جانب سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے تاہم لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب ہونے کی وجہ سے گمان لگایا جا رہا ہے کہ یہاں ایل او سی پار کرکے درنداز داخل ہوئے ہوں گے۔

ابھی تک کسی بھی ملی ٹنٹ کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

جموں کشمیر کے راجوری میں انکاؤنٹر شروع

TAGGED:

CASO
RAJOURI SEARCH OPERATION
JAMMU AND KASHMIR
راجوری سرچ آپریشن
RAJOURI ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.