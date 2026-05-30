راجوری انکاؤنٹر آٹھویں روز میں داخل، وقفہ وقفہ سے گولاباری، تلاشی مہم جاری

راجوری میں سرچ آپریشن جاری (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 30, 2026 at 9:40 AM IST

راجوری، (جہانگیر خان): سرحدی ضلع راجوری کےگھمبیر مغلاں کےجنگلاتی علاقہ میں گزشتہ آٹھ روزسےآپریشن شیرووالی بڑےپیمانےپر جاری ہے یہ سرچ آپریشن سیکورٹی فورسزکو ملی خفیہ جانکاری کےبعد شروع کیاگیاتھا تاہم آپریشن کےدوسرےروزفوج کی طرف سےسوشل میڈیا ہینڈلX پرجانکاری فراہم کی گی تھی کےاس علاقہ میں دوسےتین ملیٹنٹ ہونےکاخدشہ ہے تاہم اس علاقہ میں وقفہ وقفہ سےدونوں اطراف سےگولیوں کابھی تبادلہ ہوتارہاآج آپریشن کاآٹھواں روزہے اور اس پورےعلاقہ کو سیکورٹی فورسزکی طرف سےبڑےپیمانےپر ہای الرٹ پررکھاہواہے اس علاقہ میں آپریشن کےدوران کئ بڑےآفیسران نےبھی دورہ کرکےجایزہ لیا گھناہ جنگل ہونےکی وجہ سےسیکورٹی فورسزکو بہت کی طرح کی مشکلات سےدوچارہوناپڑھ رہاہے تاہم اس آپریشن کوآگےبڑھانےکیلے ہیلی کیپٹر سنایپر ڈاگزڈرون ودیگر الیکٹرنکس کابھی استعمال کیاجارہاہے تاہم سیکورٹی فورسزکی طرف سےآج اس پورےعلاقہ کو چارو اطراف سےعام لوگوں کی نقل وحرکت کیلےبندکردیاہے اور نزدیکی سڑک پر سفر کرنےوالےہرشخص ہو یاگاڑی ہو پوری طرح سے چیک کیاجارہاہے آپریشن شیرووالی آٹھ روزسےمنجاکوٹ تحصیل کےگھمبیر مغلاں پنچایت کےجنگلاتی علاقہ میں چلایاجارہاہے پی آرآو ڈفنس کی طرف سےپھلےروزہی سرچ آپریشن کو انکاوٹر میں تبدیل ہونےکی تصدیق کی تھی حوابھی تک لگاتار جاری ہے مزیدابھی بھی اس انکاوٹر کےحوالےسےکچھ بھی نہیں کہا جاسکتاکہ اور کتنےدن تک یہ آپریشن چل سکتاہے تاہم فوج کےبلندحوصلےاس بات کی گواہی دیتےہیں کےہندوستانی فوج ہر مشکل کاسامنےکرنےکیلےتیار ہے

RAJOURI ENCOUNTER ENTER 8TH DAY

